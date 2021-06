Politikos apžvalgininkas: „Artimiausiu metu mes sulauksime didelės klaidos iš Vakarų pusės“

Apie šią situaciją TV3 Žinių „Dienos komentare“ politikos apžvalgininką M. Laurinavičių kalbino žurnalistas Vladimiras Laučius.

Ko dar artimiausiu metu mes galime sulaukti iš Baltarusijos?

Šitas režimas visais tais veiksmais pademonstravo, kad iš jo galima laukti bet ko. Antras variantas, kas yra tarpusavyje susiję ir ko nereikia pamiršti, kad dabar jau tikrai dabartiniu laiku, mano įsitikinimu ir gerokai anksčiau, išvis nėra prasmės Baltarusijos režimą kažkaip tai vertinti atskirai nuo Rusijos režimo. Tai yra bendra nusikalstama erdvė, kuri ne tik derina savo veiksmus, bet ir iš esmės veikia kartu. Todėl kaip iš Rusijos mes jau pakankamai seniai tikėjomės bet ko, tai bent jau dabar, kai tas režimas įrodė, kad yra ne mažiau agresyvus, ne mažiau bet ką galintis, tai turbūt turėtume lygiai to paties tikėtis ir iš Baltarusijos.

Mūsų vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė vadina tai hibridiniu karu. Jūsų manymu, ar galime to hibridinio karo rėmuose sulaukti tokios didesnės fizinės grėsmės iš Rusijos ir, kaip jūs sakote, jos gubernijos Baltarusijos?

Na, čia jau priklauso nuo Rusijos tikslų, nes pati Baltarusija yra per silpna tokioms fizinėms provokacijoms, kad užsiimtų tokiais dalykais prieš NATO valstybę. Jeigu tą sugalvotų daryti Rusija dėl vienų ar kitų priežasčių, o išties Rusijos elgesys ir tarptautinėje arenoje, prisiminkime, ką ji darė visai neseniai prie Ukrainos sienų, tampa vis labiau agresyvus ir nepaisantis absoliučiai nieko. Tai Baltarusijos rankomis vykdyti kažkokias provokacijas tikrai Rusijai būtų dar naudingiau ir to tikėtis iš tiesų galima, ir reikia – reikia nuo to bandyti apsisaugoti visomis įmanomomis priemonėmis.

Kaip jūs manote, kokie bus artimiausi Vakarų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų veiksmai Baltarusijos atžvilgiu? Ar nebus taip, kad A. Lukašenka vėl bandys sėstis prie derybų stalo?

Aš manau, kad artimiausiu metu mes sulauksime didelės klaidos iš Vakarų pusės – tai yra bandymo spręsti Lukašenkos problemą kartu su Putinu. Mes žinome, kad įvyks Bideno ir Putino susitikimas, beveik neabejotinai Baltarusijos klausimas bus svarstomas jo metu ir labai tikėtina, kad, deja, Vakarai vis dar tiki, kad galima prašyti vieno teroristo, kad jis kaip nors paveiktų kitą teroristą ir tas elgtųsi bent šiek tiek racionaliau. Tai tą mes jau matėmė iš bandymų pakalbėti su Putinu apie Baltarusiją ir tą matėme ne vieną kartą. Aš, deja, manau, kad mes matysime ir vėl iš naujo tuos pačius dalykus.

