Nerijus Mačiulis atskleidė, kada galime tikėtis kuro kainų mažėjimo

Apie tai TV3 žinių „Dienos komentare“ žurnalistas Vladimiras Laučius kalbino ekonomistą Nerijų Mačiulį.

Kada kuro kaina sumažės?

Labiausiai tikėtinas scenarijus yra, kad kainos sumažės tuomet, kai Vakarų valstybėse, pasaulyje prasidės recesija. Tikimybė didėja, dabar mes matome klestinčią paklausą, po pandemijos visi nori keliauti, važinėti automobiliais, skraidyti, naftos perdirbimo pajėgumų Europoje trūksta, naftos visi daug vartoja, dalis Rusijos pajėgumų išjungta, todėl matome ir tokius kainų šuolius.

Žiūrint į naftos ateities sandorius, rinka nesitiki, kad taip aukštai laikysis naftos kaina, metų pabaigoje ji turėtų gerokai sumažėti, kitais metais. Ir tai siejama su tuo, kad tikimasi, jog dėl visų veiksnių, didelių kainų, brangesnių pinigų, paklausa slūgs ir bus pigesni nafta ir kuras.

REKLAMA

Bet kai viskas aiškinama didėjančia paklausa, juk ir prieš keletą metų, iki COVID-19, žmonės keliavo, atostogavo, Kinija ir Indija tos naftos irgi daug naudojo. Tai kodėl anksčiau nebuvo tokios kainos?

Visuomet buvo paklausos augimas ir čia tik 2020-2021 metai buvo tokia duobelė, susijusi su pandemija, bet kiekvienais metais maždaug milijonu barelių per dieną išauga ta paklausa. Jeigu mes žiūrėtume ilgalaikę tendenciją, tai kažkada prieš dešimtetį 90 milijonų barelių per dieną naudojo, dabar jau 100 milijonų barelių per dieną, rekordinėse aukštumose suvartojama, pajamos didėja, vis daugiau žmonių turi autombilius, vis daugiau žmonių nori skraidyti į tolimus skrydžius...

O tai kur rinkos dėsniai? Didėja paklausa, tai ir pasiūla turi didėti... Kodėl ji neauga?

Viena pasiūla yra išjungta, iš Rusijos niekas nenori pirkti. Perka Indija, Kinija su didele nuolaida nusiperka tą naftą, yra dar tokių pavienių paslapčia pirkėjų. Bet jau pasiūla yra sumažėjusi iš Rusijos. Pati OPEC, visos valstybės buvo labai pandemijos metu sumažinusios gavybą ir neskuba labai padidinti tos gavybos, dabar mėgaujasi didelėmis kainomis. Deja, tos valstybės yra oficialus kartelis, kurių interesai yra tik jų asmeniniai interesai, nesirūpina čia mūsų vartotojais.

REKLAMA

REKLAMA

Kada mes galėsime atsipūsti ir sakyti „pagaliau recesija“?

Aš manau, kad dabar vis dar tęsiasi ta gero gyvenimo krizė ir tokie kainų šuoliai, kuriuos mes stebime, jie neprislopino visiškai paklausos. Kaip matome, mažmeninė prekyba vis dar auga, tai iš tiesų tam, kad sumažėtų kainos, turi sumažėti vartotojų lūkesčiai, entuziazmas pirkti, vartoti tiek daug, kiek jie buvo įpratę per pastaruosius mėnesius. Tai tikėtina, kad rudenį mes matysime ir vartojimo atslūgimą, ir kainų gal ne mažėjimą, bet bent jau infliacija pradės mažėti.

Visą pokalbį su ekonomistu žiūrėkite vaizdo siužete, esančiame straipsnip pradžioje.