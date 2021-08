Kabulo oro uoste – afganistanietės ašaros ir riksmai: maldavo JAV karių pagalbos

Manoma, kad vaizdo įrašas nufilmuotas Kabulo oro uoste. Jame matyti, kaip už tvoros stovinti mergina verkia ir nesavu balsu maldauja JAV karių pagalbos, kad ji būtų įleista į oro uostą ir turėtų galimybę pabėgti nuo Talibano režimo.

„Padėkite. Maldauju, padėkite. Talibanas ateina manęs“, – vaizdo įraše šaukia mergina.

Šis įrašas socialiniame tinkle „TikTok“ buvo peržiūrėtas beveik 2 milijonus kartų, toliau ėmė plisti ir kituose socialiniuose tinkluose.

Savo akimis vaizdelį galite pamatyti čia:

At #kabulairport gates where the US forces controlling, people crying and begging US forces to allow them to pass the gates otherwise the Taliban will come and will behead them. pic.twitter.com/wzxXJf2ngL