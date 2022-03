Joe Bidenas apie Putiną: „Jis galvojo, kad Vakarai ir NATO neatsakys“

Savo ruožtu Briuselis nuo SWIFT sistemos atjungė septynis Rusijos bankus. Tiesa, sankcijų neįvedė tiems bankams, kuriems moka rusiškas dujas ir naftą. Savo pirmajame metiniame pranešime Joe Bidenas Putinui siunčia aiškią žinią – užpuolęs Ukrainą apsiskaičiavai, o dabar net neįsivaizduoji, kas tavęs laukia.

„Jis galvojo, kad Vakarai ir NATO neatsakys. Jis galvojo galintis suskaldyti mus čia, namuose ir Europoje. Putinas klydo. Mes pasiruošę ir vieningi“, – teigia J. Bidenas.

Vieningai Kongresas atsistojęs ploja atsisukęs ir į besipriešinančios Ukrainos ambasadorę. Pastaraisiais metais čia netrūko aršių konfliktų tarp respublikonų ir demokratų, tačiau Rusijos pradėtas karas, parodė, kad amerikiečiai gali būti vieningi. Bidenas skelbia, kad sekant Europos ir Kanados pėdomis Jungtinės Valstijos uždaro šalies oro erdvę Rusijos lėktuvams, o Vakarų spaudimas Rusijai tik didės.

„Mes atkertame didžiausiu Rusijos bankus nuo tarptautinės finansų sistemos taip neleisdami Rusijos centriniai bankui ginti rublio. O tai reiškia, kad 630 mlrd. dolerių Putino karo fondas tampa bevertis“, – sako J. Bidenas.

Bidenas Putiną pavadino diktatoriumi bei perspėjo kad Vakarai nebeužsimerks ne tik prieš jį, bet ir iš Kremliaus kišenės lobstančius oligarchus.

„Jungiamės prie Europos partnerių, kad surastume ir konfiskuotume jų jachtas, prabangius butus ir lėktuvus. Mes ateiname jūsų neteisėtų turtų“, – kalba J. Bidenas.

Bidenas taip pat siunčia žinią Kremliui, kad amerikiečiai nesitrauks iš Rytinio Alijanso sparno ir toliau stiprins jo gynybą.

„Mobilizuojame Amerikos sausumos pajėgas, oro eskadriles, ir dislokuotus laivus tam, kad apsaugoti NATO šalis įskaitant, Lenkiją, Rumuniją, Latviją Lietuvą ir Estiją. Aiškiai sakau, Jungtinės Valstijos ir mūsų sąjungininkai gins kiekvieną NATO teritorijos centimetrą visa savo kolektyvine galia. Kiekvieną centimetrą“, – tikina J. Bidenas.

Iš Rusijos traukiasi vis daugiau Vakarų kompanijų. Nuo finansų ir energetikos iki technologijų ir automobilių gamintojų kaip „BMW“ ir „General Motors“. Nuo šiandien savo produkcijos Rusijoje nebepardavinėja ir „Apple“. Rusai liko be šioje šalyje taip mėgstamų „iPhone" telefonų ir kompiuterių. Net kino kompanijos atšaukia Rusijoje suplanuotas Holivudo filmų premjeras.

„Esu taip įpratęs turėti „Apple" nešiojamąjį kompiuterį, telefoną, ausines ir laikrodį. Džiaugiuosi, kad mano įtaisai gali patarti ir pasakyti, kaip jaučiuosi. Jei viską prarasiu, liksiu labai nusivylęs. Nenoriu visko parduoti į laužą“, – sako Maskvos gyventojas Nikita.

Tuo metu Briuselis uždegė žalią šviesą naujoms sankcijoms Baltarusijos režimui. Be to, septyni Rusijos bankai atjungiami nuo SWIFT sistemos, tačiau didieji bankai per kuriuos Europa Rusijai moka už dujas ir naftą šių sankcijų nesulauks. Dalia Grybauskaitė tokį sprendimą griežtai sukritikavo. Kaip ir kai kurių NATO šalių pareiškimus, esą Alijansas neturėtų tiesiogiai veltis į konfliktą Ukrainoje. Lenkija, Slovakija ir Bulgarija patvirtino, kad nesiųs į Ukrainą Briuselio pažadėtų daugiau nei pusšimčio naikintuvų Mig, kuriais treniruoti skraidyti Ukrainos karo lakūnai.

„Sankcijos Putino nesustabdys, kad ir kokios jos būtų. Jų reikia, bet be išimčių, kokias matome dabar taikant SWIFT atjungimą ir paliekant nuošalyje energetikos sektorių bei jį aptarnaujančius bankus… Karą sustabdyti gali tik karas, kuris jau prasidėjo. Nereikia apsimetinėti ir mėginti nuraminti savo sąžinę Ukrainai tiekiant tik ginklus ir dar pavėluotai. Už mus karą kariauja Ukrainos žmonės, jos vaikai pridenginėja mus nuo Putino beprotybės”, – teigia prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Karčių žodžių dėl nesugebėjimo sustabdyti Putino šiomis dienomis teko klausytis ir Borisui Johsonui.

„Nes jūs bijote. Nes NATO nenori ginti, nes NATO bijo trečiojo pasaulinio karo, tačiau jis jau prasidėjo. Ir pirmąjį smūgį gavo Ukrainos vaikai. Jūs kalbate apie daugiau sankcijų, Ministre Pirmininke, bet Romanui Abramovičiui sankcijos nėra taikomos, jis yra Londone, jo vaikai nėra bombarduojami, jo vaikai yra Londone. Putino vaikai yra Nyderlanduose, Vokietijoje, dvaruose. Kodėl šie dvarai nėra areštuojami? Matau tik verkiančius savo šeimos ir komandos narius. Mes neturime, kur eiti“, – kalba Ukrainos aktyvistė Daria Kaleniuk.

Visgi premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad ne septynių Rusijos bankų atjungimas nuo SWIFT skaudžiausiasias smūgis Rusijos ekonomikai.

„Pati baisiausia sankcija yra spendimas dėl centrinio banko valdomų aktyvų įšaldymo. Tai yra atominė sankcija, o ne atjungimas nuo SWIFT, kuri labai apsunkina pavedimus, tačiau nėra tai, kad padaro juos neįmanomus“, – kalba I. Šimonytė.

Gabrielius Landsbergis priduria, kad ginkluotės parama Ukrainai niekur nedings.

„Tam tikros galimybės teikti sunkiąją ginkluotę išlieka, bet valstybės pačios turi nuspręsti, kaip jos tą daro. Geriausia mano rekomendacija ir sau pačiam – apie tai mažai kalbėti“, – sako G. Landsbergis.

„Galiu pasakyti tik tiek: anksčiau ar vėliau vis tiek reikės apsispręsti dėl aktyvesnių veiksmų padedant Ukrainai“, – teigia gynybos ministras Arvydas Anušauskas.

Padėti reikia kuo skubiau. Nuo karo iš Ukrainos į Lenkiją, Vengriją, Slovakiją ir Rumuniją jau pabėgo daugiau nei 650-tm tūkstančių žmonių, Europos Sąjunga planuoja jiems eurobloke leisti gyventi ir dirbti mažiausiai dvejus artėjančius metus.