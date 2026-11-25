Kaip jaunai šeimai pavyko susigrąžinti vaiką, aiškinosi „TV Pagalbos“ gelbėtoja Rūta Filejeva.
Paėmė vos kelių mėnesių kūdikį
Nepilnametei Klaudijai tapus mama, jaunos šeimos ramybė truko neilgai. Pagrindine kliūtimi ir tarnybų dėmesio objektu tapo mamos amžius bei vienas apsilankymas poliklinikoje.
„Iš poliklinikos gavo skundą, kad buvau aprengusi netinkamai – tik su su bodžiuku ilgomis rankovėmis, bet tą dieną buvo šilta“, – ankstesnėje laidoje pasakojo Klaudija.
Šeimos gydytojai pasirodė, kad kūdikis aprengtas per plonai, nors, mamos teigimu, vaikas buvo vežimėlyje ir užklotas.Tai tapo dingstimi iškviesti Vaiko teisių apsaugos specialistus.
Atvykę specialistai jaunai mamai iškėlė sąlygą – arba ji vyksta į krizių centrą, arba vaikas bus paimtas. Būtent krizių centre Klaudija patyrė didžiulį šoką. Pabuvojusi ten vos kelias valandas, išsigandusi aplinkos bei darbuotojų, mergina pabėgo ir kurį laiką slėpėsi pas draugę.
Kai vyras išvyko atlikti karinės prievolės į kariuomenės rezervą, Klaudija ieškojo paramos ir glaudėsi pas artimuosius.Tačiau tarnybos reikalavo grįžti namo. Merginai grįžus pas mamą, prasidėjo tikrasis tarnybų spaudimas.
Vaiko teisių specialistai posėdyje nepasirodė
Praėjus kuriam laikui nuo vaiko paėmimo, šeima kartu su teisininke Agne Gredeckaite nuvyko į organizuotą posėdį, kurį Vaiko teisių specialistai praleido. Posėdyje paaiškėjo, kad vaikas iš šeimos buvo atimtas be pagrindo.
„Mano praktikoje nėra buvę tokio įvykio“, – apie Vaiko teisių specialistų neatvykimą į posėdį pasakojo A. Gredeckaitė.
Teisininkei telefonu bandant susisiekti su atvejo specialiste, moteris suprato, kad yra užblokuota. Toks nutikimas, anot moters, jos praktikoje – pirmasis.
Atvykus į Vaiko teisių apsaugos skyrių, R. Filejeva kartu su Klaudijos mama nerado nė vieno darbuotojo. Pasikalbėti joms pavyko vos su vienu specialistu, kuris nurodė, jog darbuotojai yra išvykę pas šeimas.
Praėjus kuriam laikui po posėdžio, R. Filejeva nukeliavo pas jauną šeimą, kurios namuose pagaliau vėl auga sūnus. Tačiau moterį nustebino vaizdas, kurį išvydo bute – nuotaikos jame niūrios.
Kas nutiko jaunai šeimai? Atsakymą sužinokite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.