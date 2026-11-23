Nuo kūdikystės su sunkiomis ligomis susiduriančio berniuko mama Valerija nepraranda vilties – ji svajoja, kad vieną dieną sūnus galėtų pats atsistoti ir žengti bent kelis savarankiškus žingsnius. Tam reikalinga nuolatinė reabilitacija, kurios išlaidos šeimai tampa sunkiai pakeliamos.
Į mamos pagalbos prašymą atsiliepė labdaros ir paramos fondas „Tuk Tuk Širdele“, kviečiantis visuomenę prisidėti prie berniuko gerovės.
Pirmuosius gyvenimo metus praleido ligoninėje
Kai kiti kūdikiai mokėsi ropoti, žengė pirmuosius žingsnius ir pažino pasaulį, Denis jau išgyveno sudėtingus medicininius išbandymus.
Pirmosios sveikatos problemos pasireiškė vos šešių–septynių mėnesių berniukui. Medikai diagnozavo sunkų kombinuotą imunodeficitą. Dar nė metų nesulaukusiam Deniui buvo atlikta kaulų čiulpų transplantacija, po kurios sekė daugybė komplikacijų.
„Buvo ir sepsio atvejų, ir kitų komplikacijų. Po transplantacijos ligoninėje praleidome apie dvejus metus. Namo mūsų neišleisdavo, į lauką galėdavome išeiti tik trumpam. Užtekdavo vienos infekcijos, ir viskas prasidėdavo iš naujo“, – prisimena berniuko mama Valerija.
Mažyliui buvo suformuotos tracheostoma ir gastrostoma. Ilgainiui jų nebereikėjo, tačiau šeimos laukė nauji išbandymai – berniuko galvoje aptiktas nepiktybinis auglys, dėl kurio teko išgyventi dvi operacijas. Vėliau diagnozuotas cerebrinis paralyžius, mišrus raidos sutrikimas, necukrinis diabetas.
Šiandien Denis negali savarankiškai vaikščioti, jam sunkiau kalbėti, kasdien reikalinga artimųjų pagalba.
Skaudžiausia matyti tai, ko vaikas negali
Nepaisydamas sveikatos sunkumų, Denis lanko mokyklą, mokosi skaityti, mėgsta bendrauti ir džiaugiasi kiekvienu nauju pasiekimu. Kaip ir daugelis jo amžiaus vaikų, jis nori žaisti, turėti draugų ir būti savarankiškas.
Tačiau dešimtmetis puikiai supranta, kad daugelio dalykų, kuriais džiaugiasi jo bendraamžiai, pats atlikti negali.
„Vasarą išėjome pasivaikščioti. Vaikai žaidė, o jis sėdėjo vienas ir pasakė: „Aš negaliu.“ Labai sunku, kai tavo vaikas sėdi vežimėlyje, aplinkui vaikai laksto, o jis taip pat nori žaisti ir krepšinį, ir futbolą“, – atvirauja mama.
Valerija kasdien rūpinasi sūnumi, kartu augina ir vos šešių mėnesių dukrytę. Augant berniuko svoriui, dėl nuolat vartojamų vaistų ir riboto judėjimo kasdienė jo priežiūra tampa vis sudėtingesnė. Net išėjimas iš namų pareikalauja nemažai fizinių pastangų.
Vis dėlto mama stengiasi skatinti sūnaus savarankiškumą ir džiaugiasi viskuo, ką jis gali atlikti pats.
„Mama, žiūrėk, ką aš moku“
Didelę viltį šeimai suteikia intensyvios reabilitacijos kursai Lenkijoje. Ten Denis kasdien po penkias–šešias valandas dalyvauja įvairiuose užsiėmimuose, stiprina fizinius gebėjimus ir mokosi savarankiškiau judėti.
Pokyčius po reabilitacijos pastebi ne tik artimieji, bet ir mokyklos bendruomenė.
„Praėjusį kartą grįžęs jis rodė, kaip išmoko pritūpti, kaip gali ilgiau išstovėti. Sakė: „Va, žiūrėk, ką aš moku.“ Jis taip džiaugėsi“, – pasakoja Valerija.
Mama nesitiki stebuklo. Jos troškimas kur kas paprastesnis – kad sūnus galėtų būti bent šiek tiek savarankiškesnis. „Norėčiau, kad jis bent jau galėtų pats atsistoti ir žengti nors vieną ar du žingsnius. Jau ir tai būtų labai daug“, – sako ji.
Dviejų savaičių intensyvios reabilitacijos kursas kainuoja apie 4 tūkst. eurų. Dar apie 1,2 tūkst. eurų šeimai tenka skirti apgyvendinimui, papildomai kainuoja kelionė.
Fondas: norime, kad pagalbos prašančios mamos būtų išgirstos
Į labdaros ir paramos fondą kreipusis Valerija pasidalijo sūnaus istorija ir paprašė pagalbos finansuojant tolesnę jo reabilitaciją.
Pasak fondo atstovės Alinos Šiaulevičiūtės, už kiekvieno tokio kreipimosi slypi šeima, kurios kasdienybės iššūkių visuomenė dažnai net nepastebi.
„Mes girdime mamas. Girdime jų rūpesčius, nuovargį, baimes ir viltis. Kai į mus kreipėsi Denio mama, supratome, kiek daug metų ši šeima gyvena nuolat ieškodama galimybių padėti savo vaikui. Negalime ir nenorime likti abejingi. Norime padėti tiek, kiek galime, ir prie šios pagalbos kviečiame prisidėti visus neabejingus žmones“, – sako Alina.
Anot jos, šeimoms, auginančioms sunkių sveikatos sutrikimų turinčius vaikus, pagalbos reikia ne tik tuomet, kai ištinka nelaimė ar išgirstama diagnozė. Jos reikia kasdien, neretai ilgus metus.
„Denio istorija primena, kokią didžiulę reikšmę gali turėti dalykai, apie kuriuos daugelis net nesusimąstome. Atsistoti, žengti žingsnį, pačiam pasiekti norimą daiktą. Šiam berniukui tai – dideli ir labai svarbūs pasiekimai. Norime suteikti jam galimybę jų patirti kuo daugiau. O jo mamai – žinojimą, kad šioje kelionėje ji nėra viena“, – kalba fondo atstovė.
Labdaros ir paramos fondas kviečia prisidėti prie Denio tolesnės reabilitacijos. Kiekviena auka, nepriklausomai nuo jos dydžio, padės šeimai priartėti prie dar vienos galimybės stiprinti berniuko savarankiškumą.
Galbūt keli savarankiški žingsniai daugeliui atrodo nedaug. Tačiau Deniui ir jo mamai jie reikštų nepaprastai daug.
Prisidėti prie Denio reabilitacijos galite:
Labdaros ir paramos fondas „Tuk Tuk Širdele“
Banko sąskaita: LT29 7044 0901 0840 6338
Mokėjimo paskirtis: Parama Deniui.
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