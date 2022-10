Elektromobilių vairuotojams Kaune – ribojimas: nemokamai krauti galės tik pusvalandį

Be to, valdininkai šitaip tikisi paprotinti vairuotojus nepalikinėti mašinų krautis visą naktį ar dieną ir dalytis stotelėmis su kitais. Vilniaus meras rėžia, kad nemokamos įkrovos stotelės išvis yra didžiausia nesąmonė ir pristato kitą naujovę – elektromobilių įkrovimą tiesiai iš elektros stulpų. Tiesa, per visą naktį paslauga galės naudotis vos vienas vairuotojas.

Aikštelėje prie Kauno pilies – aštuonios elektromobilių įkrovos vietos. Vidudienį visos jos užimtos, tad pamaitinti savo mašiną atvažiavusiam Sauliui belieka suktis atgal ir ieškoti kitų stotelių. Jis pastebi, kad elektromobilių vairuotojai piktnaudžiauja nemokamu gėriu.

„Labai pasilieka ilgai, laiko nemandagiai“, – sako Saulius.

Kauno savivaldybė visiems elektromobilių vairuotojams turi naujieną. Vienos įkrovos trukmę jau nuo rytojaus ji ribos iki pusvalandžio.

„Ryte randame elektromobilius su laidais. Vakare, matome, išsitraukia, išvažiuoja. Visi elektromobilistai žinos, kad krovimas yra pusė valandos, tai tikimės, kad patrauks elektromobilį, kad ir kitas galėtų pasinaudoti ta paslauga“, – teigia Kauno savivaldybės atstovas Martynas Matusevičius.

Be to, kilovatvalandės kainai per metus išaugus 10 kartų ir viršijus 50 centų, elektromobilių vairuotojai jau supleškino kone dvigubai daugiau elektros nei pernai per visus metus.

„Taupydami elektrą žmonės nebesikrauna namuose ir bando naudotis nemokamomis įkrovos stotelėmis“, – tvirtina M. Matusevičius.

Tad savivaldybė viliasi išlaidas šioms stotelėms sumažinti perpus. Kai kurie vietų nerandantys vairuotojai dėl apribojimų nepyksta.

„Pažabos tuos, kurie palieka visai dienai. Dabar nemokamas parkavimas, krovimas. Naudojasi, piktnaudžiauja“, – sako elektromobilio vairuotojas Linas.

Bet skaičiuoja, kad per pusvalandį mašiną įkraus vos dešimčiai kilometrų.

„Šitos mašinos įsikrauna tik 1,5–2 kWh per pusę valandos“, – kalba elektromobilio vairuotojas Saulius.

Tiesa, valdininkai pripažįsta, kad sukontroliuoti vairuotojų negalės, tad šie po pusvalandžio tiesiog galės laidus prijungti iš naujo.

O Vilniuje – kitokios naujovės.

Sostinė su elektros tinklais diegia tai, ką vadina inovacija – elektromobilių įkrovimą tiesiai iš apšvietimo stulpų.

Principas toks: elektromobilį vairuotojai šioje vietoje gali palikti ir laidus prijungti nuo šeštos valandos vakaro, tačiau programėlėje nustatyti, kad krautis mašina pradės vienuoliktą vakaro, kai elektra pigesnė. Ryte elektromobilį reikia patraukti, o dienos metu tai lieka įprasta stovėjimo vieta visiems automobiliams. Tiesa, už dyką stulpas elektros neduos.

„35 centai nakties metu. Dienos metu bus gerokai brangiau, dar derinamos kainos, bet visiems siūlome krautis tuo metu, kai miegate – nuo 11 val. vakaro iki 7 val. ryto. Jeigu kraunamės visą naktį, galima nuvažiuoti apie 150 km“, – aiškina „Vilniaus apšvietimo“ direktorius Andrius Deimantas.

Per naktį galima įkrauti 25-ių kilovatų bateriją, vadinasi, vairuotojui tai kainuotų beveik devynis eurus.

„Vietos parinktos ten, kur yra daug daugiabučių namų, daug gyventojų ir gatvėje, kad būtų ne vienam uždaram kieme, bet visiems prieinama“, – teigia Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Tiesa, per visą naktį stulpas galės pamaitinti tik vieną elektromobilį. Iš viso jau veikia devynios tokios įkrovimo vietos, kiekvienos jų įrengimas miestiečiams kainavo pusantro tūkstančio eurų. Taigi, už keliolika tūkstančių eurų Vilnius paslaugą padarė devyniems elektromobilių savininkams per parą. Kitais metais savivaldybė žada įrengti dar apie šimtą tokių stotelių. Vėliau – dar daugiau.

„Jei nebus ES pinigų tam skirta, tai bus 2000 tokių stotelių, jei bus ES pinigai, tai apie 4000“, – sako R. Šimašius.

Įprastinėje elektromobilių įkrovimo stotelėje naktį paslauga kiek brangesnė. Pavyzdžiui, „Igničio“ tarifas – 45 centai už kilovatą. Nemokamų stotelių sostinėje, skirtingai nei Kaune, beveik neliko. Meras Šimašius tvirtina, kad nemokamas įkrovimas išvis yra klaida.

„Viena iš didžiausių nesąmonių, kuri buvo daroma skatinant elektromobilius – padaryti nemokamo įkrovimo stoteles. Kažkada susisiekimo ministerija taip buvo nusprendusi ir tai užkirto kelią privačių, mokamų, lengvai prieinamų stotelių plėtrai“, – tikina R. Šimašius.

„Ar tai bus proveržis – nemanau. Ar tai bus pagalba – tikrai taip. Kas pirmesnis, tas gudresnis, tikriausiai, bus toks žaidimas“, – sako „Carvertical“ komunikacijos vadovas Matas Buzelis.

Dabar Lietuvoje iš 1,6 mln. registruotų mašinų elektromobilių yra vos 6700. Pasak automobilių eksperto Mato Buzelio, žmones gąsdina ir išaugusios elektros kainos, dėl kurių transporto priemonės atsiperkamumas ilgėja, ir vis dar aukštos naujų elektromobilių kainos.

„Kai kurie žmonės elektromobilius vis dar mato kaip prabangos prekę. Tokių automobilių kainos kol kas yra didesnės, jų nėra labai daug senų. Po 5 metų jau bus pakankamai nemažai elektromobilių, kurių amžius bus 15 metų“, – tvirtina M. Buzelis.

Šiuo metu pigiausi nauji elektromobiliai kainuoja 7–8 tūkst. eurų.