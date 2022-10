Kai kurie gyventojai prieštarauja siūlymui stabdyti dūmijančius automobilius: „Ubagėlis visą laiką su ubagėliu važiuoja“

Dalis gyventojų tokiai idėjai pritaria, o štai buvęs aplinkos ministras Kęstutis Mažeika sako, kad ministerija turėtų paieškoti inovatyvesnių sprendimų, nes į gatves negalės išvažiuoti nei vienas traktorius.

Alvydas iš Geležių kaimo juokauja, kad jau net nebesuskaičiuoja kiek metų jo automobiliui. Nors Alvydo „Audi“ markės automobilis jau 30-ies metų senumo, vyras dar žada su juo važinėtis.

„Du metus. Kol technikinė bus, tai tikrai važiuosiu. A toliau, jeigu nebeleis, gal ir pastatysim“, – sako vairuotojas Alvydas.

Nors 3-ią dešimtį skaičiuojantis Alvydo automobilis kiek padūmija, bet techninę apžiūrą rugsėjį perėjo. O ir šiaip, anot vyro, Lietuvoje dar per anksti vairuotojus išlaipinti iš senų, taršių automobilių.

„Bo visos, jeigu kur dūmija, jau pensininko kokio. Kur pinigaičių neturi užsimokėti žmogus, o kas turi, tas nuvaro ir patvarko. O ubagėlis visą laiką su ubagėliu važiuoja“, – kalba Alvydas.

O ubagėlius, kaip sako Alvydas, aiškiai metančius juodus, Aplinkos ministras Simonas Gentvilas nori leisti stabdyti tiesiog gatvėje ir šalinti iš eismo. Jis siūlo policijai ar saugaus transporto administracijai stabdyti mašinas ir tikrinti ar jos neviršija leistinos taršos.

„Kas 40 automobilis yra techniškai netvarkingas ir jis yra tikrinamas tik tai per technines apžiūras, ir po to 2 metai eina, ir po to gali važinėti ir dūmyti, ir nebuvo šiuo metu tvarkos, kaip galima, gavus skambutį 112 nei policija, nei saugaus transporto administracija negalėdavo sustabdyti“, – kalbėjo S. Gentvilas.

O neatitikus taršos reikalavimų vairuotojai su dūmijančiu automobiliu važinėti negalės.

„Tokių automobilių paprašymą, kad jie nuvažiuotų pasitikrinti pakartotinai į techninę apžiūrą. O jeigu turima aparatūra, iškarto ir patikrinama, kad jie viršija, tai sustabdoma. Kai stabdžių neturi, taip ir dėl dūmijamo sustabdoma techninė apžiūra ir ją reikia iš naujo praeiti ir automobilis, nebūtų galima jo eksploatuoti“, – aiškino S. Gentvilas.

Visgi marijampoliečiams tokia Gentvilo idėja patinka. Kai kurie jų, negalintiems įpirkti netaršiu automobilių, turi pasiūlymą:

„Vaikščiot pėstute labai sveika.“

„Aš tik už. Būtinai. Nes paskui kitą neįmanoma važiuoti. Tiek dūmų, kad siaubas.“

„Jau seniausiai turėtų būti baudžiama už tai. Nežinau kodėl iki šiol buvo miegama. Mes kvėpuojam tuo oru visi. Jūs sėstumėt į lėktuvą, jeigu, pavyzdžiui, jis taip dūmintų? Užveda variklį ir staiga tokie juodi dūmai, tai turbūt visi išbėgiotų.“

„Jei technikinę praeina, tai, skaitosi, ji tvarkinga.“

Visgi tokiai Gentvilo idėjai nepritaria buvęs aplinkos ministras Kęstutis Mažeika.

„Būtų tikrai keistas kuriozas, kur dabar beveik jau miestuose esančios grūdų supirkimo įmonės ir ūkininkai negalėtų su tuo turime Belarusu vadinamu atvežti grūdų, nes jis vizualiai pamatyti turbūt nerūkstančių dūmų traktoriui, tai gal galima tik tai užgesintam, tai šiuo atveju tokie žmonės būtų nustumti į paraštes ir neturėtų galimybės realiai vykdyti savo veiklos“, – teigė K. Mažeika.

Visgi Seimas Gentvilo idėją atmetė. Ministras siūlymą atsiėmė ir žada teikti patobulintą jo variantą artimiausiu metu.

„Paieškokite ministerijoje investicijų ir dėl tų priemonių, kurios buvo siūlomos dar praeitoje kadencijoje dar dėl sistemų, kurios judriose sankryžose būtų galima nustatyti tuos taršius automobilius automatiškai identifikuoti ir tiems vairuotojoms nusiųsti pranešimus, juos pakviesti techninei apžiūrai. Na aš manau tai būtų tikrai 21 amžiaus sprendimas“, – kalbėjo K. Mažeika.

Seimas šią savaitę pakeitė ir tvarką nustatančią kada ir kaip žmonės gali kalbėti telefonu automobilyje. Kalbėti ne su laivų rankų įranga leidžiama tik stovinčiame automobilyje, tačiau stovėjimas kamščiuose laikomas dalyvavimu eisme vadinasi ir kalbėti kamštyje deraudimas išlieka.

„Stovėjimas ne važiuojamoj daly, ne prie šviesoforo, ne spūstyje, o stovėjimas nebūtinai išjungus variklį. Keičiasi tik tai tiek, kad nebūtinai turi būti išjungtas variklis“, – sakė Seimo narys Stasys Šedbaras.

Pažeidimų, susijusių su vairavimu naudojant mobiliojo ryšio priemones, skaičius kasmet auga. Prieš 2 metus jų skaičius siekė beveik 35 tūkstančius, pernai kiek daugiau nei 42 tūkstančius, o per šių metų 7 mėnesius – beveik 30 tūkstančių.