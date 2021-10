DIENOS PJŪVIS. Nausėdos kirtis valdantiesiems dėl vakcinacijos: ar išties vasara buvo pramiegota?

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidos „Dienos pjūvis“ pokalbis su politologais Bernaru Ivanovu ir Vytautu Dumbliausku.

Primename, kad ažiotažą sukėlęs G. Nausėdos pasisakymas skambėjo taip: „Mes praktiškai pražiopsojome, pramiegojome pirmą vasaros pusę, kai, nežinau dėl kokių sumetimų, buvo dirbtinai sulėtinti skiepijimosi tempai. Galbūt dėl to, kad nebūtų pasiektas prezidento tikslas 70 proc. iki liepos vidurio. O po to, kai jau buvo pamatyta, kad susikaupė didelės vakcinos atsargos ir kad gali būti kritika iš visuomenės pusės, tada buvo verčiamasi per galvą.“

Į tokią G. Nausėdos nuomonę sureagavo ir sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, kuris teigia, kad iki pat liepos pradžios lietuviai skiepijosi sparčiau nei ES vidurkis.

„Žmonių noras skiepytis vasarą buvo sulėtėjęs didžiojoje Europos Sąjungos dalyje. Suvaldžius tuometinę pandemijos bangą ir sumažėjus naujų atvejų skaičiui, dalis žmonių klaidingai pamanė, kad ir grėsmė susirgti gerokai sumažėjo. Ir dėl to, deja, nukėlė savo apsisprendimą skiepytis vėlesniam laikui.

Mums kiekviena žmogaus gyvybė yra brangi, dėl kiekvienos iš jų medikai kovoja kasdien, visi kartu raginame skiepytis. Labai gaila, kad dalis žmonių vis dar nepasitiki mokslu ir medicina, o dalis piliečių nepasitiki ir vieni kitais, ir valstybe.

Tikime ir dirbame toliau, kad šio pasitikėjimo daugėtų visose srityse. Pasitikėjimas yra raktas ne tik į pandemijos įveikimą, bet ir į vakarietišką, demokratišką valstybę.

Dėkojame visiems pasiskiepijusiems, nes jų dėka iki pat liepos pradžios skiepijomės sparčiau nei ES vidurkis. Jų pastangomis nuo pačios vakcinacijos pradžios buvome ir šiandien tebesame sparčiausiai besiskiepijanti valstybė visoje Rytų Europoje“, – išplatintame komentare teigia A. Dulkys.

Plačiau apie tai skaitykite čia.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.