  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Dienos pjūvis

DIENOS PJŪVIS. Artėjančios žiemos šventės – kiek šiemet dovanoms pasiryžę išleisti lietuviai?

2025-12-01 13:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 13:57

Šventinis laikotarpis dažnai būna ne tik gražiausias, bet ir daugiausiai streso keliantis metų laikas. Artėjant šventėms, gyventojai ne tik ruošia dovanas artimiesiems ir draugams, bet ir turi pasirūpinti, ką valgys bei kuo pasipuoš. Neretai šventės pareikalauja ir nemažų išlaidų, todėl žmonės ima svarstyti, kiek šiemet galės sau leisti ir kiek skirs dovanoms.

1

Apie tai, kiek šiemet dovanoms pasiryžę išleisti lietuviai, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentas, ekonomistas Algirdas Bartkus ir „Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

