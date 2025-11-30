Neišleiskite daugiau negu reikia: štai kaip šventiniu laikotarpiu galite sutaupyti šimtus eurų

Artėjant šventėms naujienų portalas tv3.lt dalijasi patarimais, kaip galima sutaupyti perkant kalėdines dovanas.
Sutaupyti galima planuojant iš anksto
Norint išvengti per didelių išlaidų dovanoms, labai svarbu dar prieš pradedant jų pirkimą aiškiai nusistatyti sumą, kurią galite išleisti.
Pavyzdžiui, nusistatyti, kad visoms dovanoms išleistų pinigų suma negali viršyti 200 eurų. Taip galima išvengti situacijos, kai dovanos perkamos impulsyviai, o tik vėliau, suskaičiavus išlaidas, suprantama, kad buvo išleista gerokai daugiau, nei žmogus gali sau leisti.
Nusistačius bendra sumą dovanoms, vertėtų susidaryti sąrašą žmonių, kuriems planuojama pirkti dovanas. Toks sąrašas ne tik padės nepamiršti nė vieno artimojo, bet ir leis išlaidas planuoti racionaliau.
Visgi, jei sąrašas atrodo per ilgas, kad jam įgyvendinti užtektų numatytos sumos, vertėtų pasižiūrėti, ar tikrai būtina dovaną pirkti visiems sąraše esantiems žmonėms.
Pavyzdžiui, neretai pasitaiko atvejų, kai žmonėms atrodo, kad dovanas jie turi dovanoti visiems savo pažįstamiems.
Tačiau galbūt visiškai nebūtina dovanų dovanoti visiems? Neretai nutinka taip, kad žmonės vieni kitiems perka dovanas tik todėl, kad tas asmuo ir jiems tikrai kažką dovanos. Todėl tikrai galima sutaupyti su ne pačiais artimiausiais žmonėmis susitarus dovanomis nesimainyti.
Kai jau yra sudarytas galutinis sąrašas, tada galima bandyti paskirstyti, kam bus perkamos brangesnės dovanos, o kam – labiau simboliškos.
Kai iš anksto bus apgalvota, ką reikia pirkti, pavyks išvengti impulsyvių ir neapgalvotų pirkinių.
Nuvykus pirkti dovanas arba jas perkant internetu, itin svarbu nuolat sekti, kiek pinigų jau yra išleista ir kiek dar liko iki nustatytos sumos. Taip bus išvengta nustatytos sumos viršijimo.
Dovanas geriausia pirkti internetu?
Apsiperkant internete neretai galima rasti ne tik mažesnes kainas, bet ir daugybę kuponų ir nuolaidų kodų, kurie gali ženkliai sumažinti pirkinių kainą.
Todėl prieš atliekant mokėjimą verta skirti kelias minutes paieškai – dažnai pakanka įvesti parduotuvės pavadinimą kartu su žodžiu „kuponas“ arba „nuolaidos kodas“ ir galite rasti aktyvių pasiūlymų.
Be to, nuolaidos kodais dažniausiai socialiniuose tinkluose dalijasi nuomonės formuotojai, todėl vertėtų peržiūrėti ir jų profilius.
Norint sutaupyti, ne mažiau svarbu yra užsiprenumeruoti naujienlaiškius tose parduotuvėse, kuriose dažniausiai apsiperkate.
Prenumeratoriai dažnai pirmieji sužino apie artėjančius išpardavimus, specialius pasiūlymus, o naujienlaiškio prenumeratoriams siūlomi ir išskirtiniai nuolaidų kodai, kurie nėra prieinami plačiajai auditorijai.
Be kuponų ir naujienlaiškių verta atkreipti dėmesį ir į sezoniškas akcijas, pvz., „Juodasis penktadienis“.
Vietoje dovanų visiems, dovanoti vienam?
Visgi dažniausiai žmonės dovanas perka savo artimiesiems. Tačiau, jei šeima yra labai didelė, dovanoms gali tekti išleisti itin daug perkant jas kiekvienam šeimos nariui.
Todėl pastaraisiais metais vis labiau populiarėja burtų traukimo tradicija, kai burtų keliu ištraukiamas vienas žmogus, kuriam perkama dovana. Taip žmonės ne tik sutaupo nemažai pinigų, bet ir sukuria įdomią intrigą šventėms, nes niekas nežino, iš ko gaus dovaną.
Nepaisant to, kad šį būdą įgyvendinti galima ir įprastu būdu, traukiant lapelius su vardais, tačiau šiais laikais yra ir specialiai tam sukurtų aplikacijų.
Net jei šeima – labai didelė arba gyvena skirtingose vietovėse, šį žaidimą galima lengvai organizuoti.
Pavyzdžiui, yra nemažai „Secret Santa“ programėlių, kuriose užsiregistruoja visi burtų traukime dalyvaujantys šeimos nariai, o kartu ir įrašo, ko norėtų arba ko tikrai nenorėtų gauti dovanų.
Tada šioje sistemoje yra nustatomas dovanos biudžetas, kad visi žaidėjai žinotų, kiek pinigų turės skirti dovanai.
Vėliau sistema atsitiktinai kiekvienam paskiria po žmogų, kuriam jis turės pirkti dovaną, ir apie tai informuoja elektroniniu paštu. Kartu su vardu atkeliauja ir norų arba nenorų sąrašas, kad dovaną nupirkti būtų lengviau.
Kai kurios aplikacijos leidžia papildomai siųsti užuominas, paslėptus klausimus ar tiesiog anonimiškai bendrauti su žaidėjais.
Taip visi sutaupo pinigų, nes nereikia dovanos pirkti kiekvienam šeimos nariui. Taip pat yra lengviau nupirkti dovanas, nes kiekvienas žmogus parašo, ko norėtų ir ko nenorėtų gauti.
Ką padovanoti už itin mažai pinigų?
Kartais net perkant dovanas iš anksto ar traukiant burtus reikia išleisti daugiau pinigų, nei žmogus sau gali leisti.
Tai, kad žmogus turi mažai lėšų, kurias gali skirti dovanoms, nereiškia, kad jis negali padovanoti gerų dovanų. Geriausios dovanos nebūtinai yra brangiausios dovanos. Todėl puikių dalykų galima padovanoti pasitelkus kūrybiškumą ir savo rankas.
Dovanų gaminimas, žinoma, pareikalaus daugiau laiko, tačiau padės sutaupyti pinigų.
Pavyzdžiui, žmogus, mokantis nerti arba megzti, vietoje to, kad pirktų brangų kalėdinį megztinį ar kojines, jas gali pagaminti pats. Kalėdinis megztinis parduotuvėje gali kainuoti ir 40–80 eurų, o siūlus jam būtų įmanoma įsigyti ir už 20 eurų.
Tačiau tokia dovana yra puiki ne tik dėl pinigų sutaupymo – rankų darbo dovana yra kur kas asmeniškesnė.
Įvairius rankdarbius mėgstantys žmonės gali prigaminti visokiausių dovanų. Pavyzdžiui, puikia dovana gali tapti rankų darbo papuošalai, žvakės, indai ir kt.
Taip pat labai populiarios dovanos yra susijusios su skanėstais – naminis medus, uogienė, sausainiai, saldainiai.
Dar viena kūrybiškų dovanų idėja – asmeniniai kuponai, kuriuose žmogus dovanoja laiką kartu ar paslaugas.
Pavyzdžiui, grožio meistrės gali artimiesiems padovanoti savo paslaugą: nagų lakavimą, plaukų kirpimą ar kitą grožio procedūrą.
Visgi, jei žmogus neturi daug kruopštumo ar tam tikrų sugebėjimų, tokių dovanų padovanoti jis negalės. Tačiau yra įvairiausių itin paprastų idėjų, kaip pagaminti gerą dovaną.
Pavyzdžiui, poilsio mėgėjui galima padovanoti namuose pagamintą vonios druską ar kūno šveitiklį. Tokių dovanų receptų internete – gausu.
Dar viena itin paprasta ir kūrybiška idėja – kepinio mišinys stiklainyje.
Tai gali būti sausainiai, keksiukai, blynų mišinys ar kiti paprasti kepiniai, kurių receptus galima rasti internete.
Visa dovana susideda iš stiklainyje sluoksniais sudėtų ingredientų reikalingų tam kepiniui pagaminti, todėl net žmogus, kuris nemoka kepti, gali pasiruošti šią dovaną ir gražiai papuošti stiklainį.
Papildomai galima prikabinti mažą kortelę su paruošimo instrukcija.