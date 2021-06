Alkoholis ir cigaretės brangs: neabejoja, kad gyventojai ras, kur gauti nelegaliai

Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolo Majauskas aiškina, kad valstybei akcizų nedidinant, kainas pakels patys prekybininkai. O Alkoholinių gėrimų ir gamintojų asociacija atkerta, kad toks akcizų didinimas skatins šešėlinio verslo augimą. Maža to, pigiau apsipirkti alkoholinių gėrimų lietuviai vyks ir į kaimyninę Lenkiją.

Į vietinę maisto prekių parduotuvę užsukę gyventojai nepraleidžia progos padiskutuoti, kaip nuo naujų metų pasikeis alkoholio ir cigarečių kainos. Žmonės nusiteikę skeptiškai, sako, kad gyventojai ras būdų, kaip prasimanyti svaigalų:

„Kuo daugiau kainos kyla, tuo daugiau kontrabandos. Kaip sakyti, ta šešėlinė ekonomika auga dėl to.“

„Gėrė ir gers. Kas gėrė, tas ir gers.“

„Gerai, dėl to, kad negeriu ir nerūkau, man vienodai.“

Dėl akcizų kėlimo 2022–2024 metais stiprieji gėrimai brangs labiausiai. Už pusę litro degtinės, trauktinės, brendžio ar stipraus likerio kasmet tektų mokėti 32–36 centais daugiau.

Vynuogių vynas virš 8,5 laipsnių stiprumo kainuotų 10–12 centų daugiau. O mažiausiai brangs alus – vos po 2–3 centus.

Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas tikina, kad pastaraisiais metais akcizai nei alkoholiui, nei cigaretėms nedidėjo. O parlamentaras akcizą vadina nuodėmės mokesčiu, kurį turi susimokėti visi rūkantys ir alkoholį vartojantys asmenys. Pasak Majausko, valstybei nedidinant akcizų, prekybininkai patys kels kainas ir susižers pinigus sau į kišenes.

„Jie didina kainą ir iš esmės pasiima tą pyrago dalį, kurią turėtų pasiimti valstybė ir ją pasiima tada, kai valstybė nedidina akcizų. Šioje situacijoje, augant nuodėmės prekių įperkamumui, turi didėti ir akcizai“, – teigia jis.

Opozicijos lyderis Saulius Skvernelis atkerta, kad dabartinis akcizų didinimas yra per mažas – esą ekonomikai augant gyventojai didesnių kainų net nepajaus, o tikslas sumažinti alkoholio suvartojimą ir įperkamumą nebus pasiektas: „Tai yra labai labai nuosaikus akcizų didinimas. Dėl to, kad gyventojų perkamoji galia auga, jie galės įpirkti, gyventojai nepajaus to akcizų padidinimo.“

Tiesa, akcizų didinimas gali sukelti ir priešingą efektą. Pasak alkoholinių gėrimų ir gamintojų asociacijos, pabrangus alkoholiui lietuviai plūs į kaimynines šalis – Lenkiją ir Latviją, kur akcizai kai kuriems alkoholiniams gėrimams gerokai mažesni. Taip pat dėl akcizų išloš pasienyje gyvuojančios alkoholio parduotuvės.

„Planas yra parengtas visiškai neatsižvelgiant į geografinę situaciją, kurioje mes gyvename. Iš vienos pusės mes turime kontrabandą ir šešėlį iš rytų kaimynų. O iš kitos pusės mes turime didžiulę pasienio prekybą, kas liečia įsivežimą iš Latvijos ir Lenkijos, nes ten akcizai kai kuriems gėrimams yra kelis kartus mažesni nei Lietuvoje“, – aiškina alkoholinių gėrimų ir gamintojų asociacijos vadovas Mantas Zakarka.

O socialdemokratų frakcijos seniūnas Algirdas Sysas problemos nemato: „Tai yra pasaulinė praktika ir pasaulinė pozicija alkoholio prieinamumo mažinimo per akcizus, per kainą ir reklamą.“

Nuo naujų metų taip pat brangs cigaretės, cigarilės ir kaitinamasis tabakas. Cigarečių pakelis brangtų po 17–20 centų, cigarai ir cigarilės 27–39 centus. O štai kaitinamojo tabako produktai brangs po 27–47 centus. Toks pasikeitimas itin palies jaunus žmones, mat naujausi tyrimai rodo, kad kas penkta surūkoma cigaretė yra tokia kaitinamojo tabako lazdelė.

„Labai sudėtingas įstatymo projektas, aš net pats teikiau pataisą dėl kaitinamojo tabako akcizo pernelyg greito didinimo, nes mano manymu, tai iškraipo rinką. O lyginant su paprastu tabaku, kaitinamasis tabakas labai pabrangsta“, – teigia Liberalų frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas.

Tiesa, Nacionalinė tabako gamintojų asociacija tikina, kad ne kaitinamojo tabako, o tradicinių cigarečių akcizas yra keliamas per daug.

„Akcizas pagal Finansų ministerijos siūlymą kiltų 7,1 procentu, tai iš esmės mūsų nuomone, yra labai neišmintingas žingsnis, nes Latvijoje, kur kontrabanda tradicinių cigarečių yra ketvirčiu mažesnė negu Lietuvoje akcizą kelia 6 procentais, Estija akcizą kelia 5 procentais“, – kalba Nacionalinės tabako gamintojų asociacijos atstovas Arnas Neverauskas.

Už akcizų didinimą Seime balsavo 111 parlamentarų, prieš – 1, 4 susilaikė.

Skaičiuojama, kad dėl alkoholio akcizo didinimo valstybės biudžetas kitąmet gautų papildomai apie 17 milijonų eurų pajamų. Dėl tabako akcizo kėlimo kitąmet biudžetas surinktų dar apie 12 milijonų eurų.