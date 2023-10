Aiškėja daugiau apie traktoristo gaudynės Šilalėje – policija paleido 5 šūvius į padangą

Tada ir sulaikė blaivų 25 metų jaunuolį. Miestelio gyventojai pasakoja, kad vaikinas jau yra savo darbeliais pagarsėjęs ir žmonės jo bijo.

Šilalės rajono policininkai užfiksavo neįtikėtinas gaudynes. Pajūrio miestelyje vienuoliktą valandą vakaro jie pamėgino sustabdyti triukšmingai po gatves važinėjusį traktorių „T-40“, tačiau jo vairuotojas tik padidina greitį, įjungia galinius žibintus ir nurūksta.

Pareigūnai pradėjo traktoristą persekioti. Vairuotojas nestoja, įvažiuoja į lentpjovės teritoriją ir ten sukelia paniką vaikydamas naktinės pamainos darbuotojus.

„Pareigūnai baimindamiesi dėl aplinkinių gyvybės įspėjo vairuotoją, jog bus panaudotas tarnybinis ginklas. Tik panaudojus tarnybinį ginklą ir pradedant tuštėti orui padangose, vairuotojas sustojo“, – tvirtino Tauragės apskrities policijos atstovė Lina Banienė.

Pasirodo, vairuotojas – blaivus 25-erių vyras, o tada ir paaiškėjo, kodėl vyras stabdomas policijos nestojo – traktorius nedraustas privalomuoju draudimu, neturėjo techninės apžiūros kvito. Pajūrio miestelio seniūnė pasakoja, kad net nustėro išgirdusi apie nakties įvykius.

„Šitokio įvykio nepamenu, kad būtų buvęs. Tikrai ne. Kad važiavo traktorius, kad į įmonės teritoriją įvažiavo, kad buvo peršautos padangos“, – pasakoja pajūrio seniūnė Roma Veščiūnienė.

Lentpjūvė, po kurią jaunuolis važinėjo gąsdindamas žmones, užima 24 hektarus ploto, tad gaudynėms vietos buvo apstu. Tačiau nei lentpjovės darbuotojai, nei miestelio žmonės į kamerą kalbėti bijo. Sako, jaunuolis ten yra pagarsėjęs neprognozuojamu elgesiu, esą važinėjasi naktimis be šviesų BMW markės automobiliu ir kelia avarines situacijas. Jis ne miestelio gyventojas, aplanko čia įsikūrusį senelį, o viešnagės metu ir siautėja.

O nuo policijos sprukusio traktoristo laukia rimti nemalonumai. Apart to, kad traktorius nedraustas ir nepraėjęs techninės apžiūros, 25-metis jį vairavo chuliganiškai, kėlė pavojų kitiems, be to, nestojo uniformuotiems pareigūnams.

Maksimali bauda už visus šiuos nusižengimus yra pustrečio tūkstančio eurų. Už chuliganišką vairavimą jis jau baustas du kartus.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.