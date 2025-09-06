ŽŪM smulkiems kopūstų augintojams siūlys platesnį apsaugos priemonių pasirinkimą

Kaip BNS aiškino ŽŪM Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyriaus vedėja Regina Voverytė-Šimkienė, apsaugos produktų, naudojamų mažuose plotuose, yra daugiau, nes jų registracija ir reikalavimai dėl bandymų yra paprastesni.
„Siekiama palengvinti sąlygas ūkininkams auginti kopūstus, nes jiems bus prieinamas didesnis spektras augalų apsaugos produktų, juos galės įsigyti renkantis iš daugiau, nes mažiems plotams apsaugos priemonių registracija paprastesnė ir greitesnė“, – BNS teigė ministerijos atstovė.
Augalų apsaugos produktus gaminančias ir importuojančias įmones vienijančios asociacijos „CropLife Lietuva“ vadovės Zitos Varanavičienės teigimu, pakeitus tvarką gamintojams bus aiškiau, kokius duomenis pateikti institucijoms, o pastarosioms – kokių duomenų apie priemonių poveikį prašyti.
„Galima tikėtis, kad tų augalų vaistų registracijos procesai pagreitės ir augintojas turės platesnį pasirinkimą – turės daugiau iš ko rinktis. (...) Ir vartotoją pasieks saugus produktas: nei kirminų išgraužtas, nei sergantis“, – BNS kalbėjo Z. Varanavičienė.
Ministerija sako, kad šiuo metu galiojantis sąrašas yra per siauras, auginamų kopūstinių augalų įvairovė nuolat kinta ir plečiasi, todėl sąrašas nebeatitinka agrarinės situacijos.
Žemės ūkio duomenų centro duomenys rodo, kad Lietuvoje auginama vis daugiau briuselinių kopūstų. Pavyzdžiui, šiemet apsodinta 0,72 ha, pernai – 0,67 ha, o užpernai 0,45 ha, o kininių kopūstų – atitinkamai 25,5 ha, 25,14 ha ir 21,03 ha.
Tuo metu lapinių ir žiedinių kopūstų šiemet auginama mažiau nei pernai: pirmųjų plotas šiemet siekia 7,58 ha, pernai – 14,47 ha, o užpernai – 3,32 ha, o antrųjų – atitinkamai 8,72 ha, 12,65 ha ir 10,79 ha
Įvairių kopūstų Lietuvoje per trejus paskutinius metus auginta iki 10 tūkst. ha.
