Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

ŽŪM smulkiems kopūstų augintojams siūlys platesnį apsaugos priemonių pasirinkimą

2025-09-06 17:21 / šaltinis: BNS
2025-09-06 17:21

Siekdama, kad smulkūs įvairių kopūstų augintojai galėtų geriau apsisaugoti nuo kenkėjų, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) plečia mažais plotais auginamų augalų sąrašą į jį įtraukdama beveik 20 augalų.  

Lidl lietuviški kopūstai

Siekdama, kad smulkūs įvairių kopūstų augintojai galėtų geriau apsisaugoti nuo kenkėjų, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) plečia mažais plotais auginamų augalų sąrašą į jį įtraukdama beveik 20 augalų.  

REKLAMA
1

Kaip BNS aiškino ŽŪM Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyriaus vedėja Regina Voverytė-Šimkienė, apsaugos produktų, naudojamų mažuose plotuose, yra daugiau, nes jų registracija ir reikalavimai dėl bandymų yra paprastesni.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Siekiama palengvinti sąlygas ūkininkams auginti kopūstus, nes jiems bus prieinamas didesnis spektras augalų apsaugos produktų, juos galės įsigyti renkantis iš daugiau, nes mažiems plotams apsaugos priemonių registracija paprastesnė ir greitesnė“, – BNS teigė ministerijos atstovė. 

REKLAMA
REKLAMA

Augalų apsaugos produktus gaminančias ir importuojančias įmones vienijančios asociacijos „CropLife Lietuva“ vadovės Zitos Varanavičienės teigimu, pakeitus tvarką gamintojams bus aiškiau, kokius duomenis pateikti institucijoms, o pastarosioms – kokių duomenų apie priemonių poveikį prašyti.   

REKLAMA

„Galima tikėtis, kad tų augalų vaistų registracijos procesai pagreitės ir augintojas turės platesnį pasirinkimą – turės daugiau iš ko rinktis. (...) Ir vartotoją pasieks saugus produktas: nei kirminų išgraužtas, nei sergantis“, – BNS kalbėjo Z. Varanavičienė.  

Ministerija sako, kad šiuo metu galiojantis sąrašas yra per siauras, auginamų kopūstinių augalų įvairovė nuolat kinta ir plečiasi, todėl sąrašas nebeatitinka agrarinės situacijos.

REKLAMA
REKLAMA

Žemės ūkio duomenų centro duomenys rodo, kad Lietuvoje auginama vis daugiau briuselinių kopūstų. Pavyzdžiui, šiemet apsodinta 0,72 ha, pernai – 0,67 ha, o užpernai 0,45 ha, o kininių kopūstų – atitinkamai 25,5 ha, 25,14 ha ir 21,03 ha. 

Tuo metu lapinių ir žiedinių kopūstų šiemet auginama mažiau nei pernai: pirmųjų plotas šiemet siekia 7,58 ha, pernai – 14,47 ha, o užpernai – 3,32 ha, o antrųjų – atitinkamai 8,72 ha, 12,65 ha ir 10,79 ha 

Įvairių kopūstų Lietuvoje per trejus paskutinius metus auginta iki 10 tūkst. ha. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų