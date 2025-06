Ant augančių kopūstų neliks nė vieno kenkėjo: šis tirpalas daro stebuklus

„Išbandžiau daug metodų ir radau tą, kuris man padeda jau trečius metus. Viskas labai paprasta“.

Pasak jo, apdorodamas juos šiuo specialiu tirpalu gelbsti kopūstų derlių nuo baltasparnių.

Tirpalas kopūstams nuo baltasparnių

Tirpalo ingredientai:

10 l vandens;

du šaukštai amoniako;

du šaukštai bet kokio ploviklio.

Tirpalo paruošimas ir naudojimas:

Ištirpinkite vandenyje visus ingredientus ir gerai išmaišykite.

Apdorokite kopūstus tirpalu vėlai vakare, kai jau nėra saulės. Ypatingą dėmesį apdorojant skirkite apatinei lapų daliai.

Apdorojimą reikia kartoti kas antrą dieną, ne daugiau kaip penkis kartus.

„Dėkoju už naudingus patarimus! Tik šis būdas padeda, jau dvejus metus apdoroju tik taip! Ačiū, baltasparnių nebėra“, – reagavo komentaruose.

Šaltinis: gordonua.com

Kas yra baltasparniai ir kaip su jais kovoti?

Taip pat anksčiau valstietis.lt rašė apie tai, kas yra bastasparniai ir pasidalijo agronomės patarimais, kaip su jais kovoti.

„Šią vasarą mūsų augalus šiltnamyje užpuolė mažos baltos muselės. Išsiaiškinome, kad tai baltasparniai. Žinome ir tai, kad jie į šiltnamį atkeliavo kartu su draugų padovanota fuksija, labai gražia gėle.

Ją laikėme terasoje, bet vėsesnėmis naktimis įnešdavome į šiltnamį. To užteko, kad agurkus ir pomidorus apniktų ant jos buvę baltasparniai. Patarkite, ką daryti, kaip atsikratyti šių vabzdžių“, – prašo Aldona.

Atsako agronomė Joana Giedraitytė:

„Baltasparniai labai maži, tačiau kenksmingesni nei atrodo. Be to, jie labai vislūs vabzdžiai, būtent dėl to prarandama gana daug derliaus. Viena patelė apatinėje augalo lapo pusėje deda apie 100–200 kiaušinėlių, kurie tokie maži, tad plika akimi sunkiai pastebimi.

Per vasarą gali užaugti ir ne viena kenkėjų karta, todėl nieko nedarydami dabar, rugpjūtį jų jau turėsite gerokai daugiau.

Lauke augti baltasparniams per šalta, o šiltnamyje sąlygos idealios – ne tik šilta, bet ir pilna maisto bei nėra juos medžiojančių priešų. Baltasparniai patys minta įvairiais augalais, čiulpia jų sultis, dėlto šie prasčiau auga, silpsta ir vysta.

Baltasparniai šiltnamiuose neatsiranda iš niekur – dažniausiai jie įnešami pavasarį kartu su kitais augalais ar daiktais. Taip nutiko ir jums. Todėl prieš įnešant daiktus ir augalus būtina juos atidžiai apžiūrėti, nuplauti.

Cheminiai preparatai – veiksminga priemonė, tačiau ne kiekvienam norėsis juos naudoti. Kitas, aplinkai nekenkiantis, būdas atsikratyti baltasparnių – juos gaudyti lipnia kenkėjams skirta juosta, kurios galima nusipirkti buitinių ar sodo prekių parduotuvėse.

Šiuos vabzdžius itin traukia baltos ir geltonos spalvos juostos. Nieko nekainuojantis būdas, prieinamas visiems – į stiklainio dangtelį ar kitą talpą galite pripilti tiršto aliejaus ar riebalų. Pavilioti baltasparniai tankioje masėje užklimps ir negalės pajudėti.

Baltasparnių pažeistus augalų lapus rekomenduojama nuskabyti, nes toks lapas yra imlesnis ligoms. Jei apniko šie žaladariai, augalus plaukite švelnia vandens srove, tai taip pat turėtų padėti sumažinti baltasparnių kiekį.“