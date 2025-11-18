 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žiniasklaida: naujieji prekybos tinklo „Mere“ akcininkai – tie patys rusai

2025-11-18 17:16 / šaltinis: BNS
2025-11-18 17:16

Prekybos tinklą „Mere" valdančios bendrovės „Valientė" akcijas perėmusi Ispanijos įmonė „Vigalight" priklauso trims Rusijos piliečiams, kurie ir anksčiau buvo šio prekybos tinklo savininkai, rašo portalas LRT.

Naujieji prekybos tinklo „Mere“ akcininkai – tie patys rusai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Prekybos tinklą „Mere“ valdančios bendrovės „Valientė“ akcijas perėmusi Ispanijos įmonė „Vigalight“ priklauso trims Rusijos piliečiams, kurie ir anksčiau buvo šio prekybos tinklo savininkai, rašo portalas LRT.

2

Anot jo, Ispanijos registro dokumente nurodoma, kad 79 proc. pernai Barselonoje įsteigtos „Vigalight“ akcijų priklauso Sergejui Šnaideriui, 15 proc. Andrejui Veikulainenui, o likę 6 proc. Valerijui Jakovlevui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žiniasklaida spalio viduryje skelbė apie „Mere“ akcininkų pasikeitimą. 

Iki šių metų rugsėjo 19 dienos bendrovės „Valientė“ akcijas valdė penki Rusijos piliečiai: Ana Šnaider (66 proc.), Rustamas Kiližekovas (15 proc.), A. Veikulainenas (2 proc.) ir S. Šnaideris (12 proc.) bei V. Jakovlevas (5 proc.).

Tuo metu dabartinis didžiausias „Vigalight“ akcininkas S. Šnaideris bendrovės „Valientė“ akcininkų struktūroje figūravo anksčiau – 2019–2023 metais.

