„Wizz Air“ skelbia apie 44 naujas kryptis: štai kur galėsite nuskristi

„Wizz Air“ šį sezoną savo keleiviams siūlo įsigyti daugiau nei 28 milijonus bilietų pigiau: tai didžiausia žiemos skrydžių pasiūla nuo aviakompanijos veiklos pradžios. 2024 m. vasarą „Wizz Air“ tapo pirmuoju pasirinkimu beveik 40 milijonų keleivių, vykdydama beveik 200 tūkst. skrydžių su 99,3 proc. užbaigimo rodikliu, kuris yra vienas geriausių rinkoje.

Be to, vasaros sezono metu „Wizz Air“ toliau gerino savo produktų asortimentą ir klientų patirtį. Aviakompanija keleiviams pasiūlė atnaujintą narystės galimybių portfelį, įskaitant „All You Can Fly“, „WIZZ MultiPass“ didesniame krypčių skaičiuje, ir „Wizz Discount Club Premium“ programas. Dėl klientų patogumo, „Wizz Air“ įdiegė „Apple Pay“ ir „Google Pay“ mokėjimo galimybes savo oficialioje programėlėje ir pradėjo priimti atsiskaitymus „Revolut“ kortelėmis skrydžių metu.

„Wizz Air“ ir toliau išlaiko mažiausią anglies dvideginio emisijos intensyvumą rinkoje, vidutiniškai sudarydama 52,6 gramų emisiją, tenkančią vienam keleiviui (per pastaruosius 12 mėnesių). Neseniai bendrovė paskelbė apie savo bendradarbiavimą su „Airbus“. Jo metu bendrovės pradės bandomuosius skrydžius naudojant tvariosios aviacijos degalus (angl. SAF). Tokiu būdu „Wizz Air“ parodo lyderystę ir pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) reikalavimus (RefuelEU), įsigaliosiančius 2025 m.

„Džiaugiamės galėdami pereiti į didžiausią žiemos sezoną, kurį kada nors turėjome, siūlydami dešimtis naujų maršrutų mūsų klientams. „Wizz Air“ ir toliau lieka įsipareigojusi Lietuvos rinkai, suteikdama keleiviams dar daugiau galimybių keliauti pigiai. Turėdami nuolat augantį lėktuvų parką, toliau investuojame į veiklos ir klientų patirties gerinimą, laikydamiesi aukščiausių tvarumo standartų rinkoje“, – teigia Sasha Vislaus, „Wizz Air“ Korporatyvinės komunikacijos vadovė.