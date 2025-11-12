 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vyriausybė skirs papildomus 60 mln. eurų netaršiam viešajam transportui įsigyti

2025-11-12 13:43 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 13:43

Vyriausybė pirmadienį pritarė Finansų ministerijos siūlymui papildomai skirti 60 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) programos lėšų, siekiant pakeisti šalyje taršias viešojo transporto priemones.

Seimas, mokesčiai, pinigai / Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

0

Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, šiuo metu apie 86 proc. šalies viešojo transporto autobusų varomi dyzelinu.

„Papildomas finansavimas viešojo transporto vežėjams, pasirašantiems projektų sutartis, leis prisiimti daugiau įsipareigojimų nei iki šiol buvo galima. Tai paspartins viešojo transporto atnaujinimą ir perėjimą prie netaršių transporto priemonių“, – pranešime cituojamas K. Vaitiekūnas.

Parama bus skirta savivaldybių valdomiems autobusų parkams, siekiant juose netaršia energija varomą transportą.

indeliai.lt

