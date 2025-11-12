Vyriausybė skirs papildomus 60 mln. eurų netaršiam viešajam transportui įsigyti

Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, šiuo metu apie 86 proc. šalies viešojo transporto autobusų varomi dyzelinu.
„Papildomas finansavimas viešojo transporto vežėjams, pasirašantiems projektų sutartis, leis prisiimti daugiau įsipareigojimų nei iki šiol buvo galima. Tai paspartins viešojo transporto atnaujinimą ir perėjimą prie netaršių transporto priemonių“, – pranešime cituojamas K. Vaitiekūnas.
Parama bus skirta savivaldybių valdomiems autobusų parkams, siekiant juose netaršia energija varomą transportą.