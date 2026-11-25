Už Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų pažeidimą VTEK trečiadienį nusprendė pradėti administracinės atsakomybės taikymo procedūrą ir bendrovei surašyti administracinio nusižengimo protokolą, pranešė VTEK.
Kaip BNS aiškino VTEK pirmininkės pavaduotoja Virginija Aleksejūnė, šios procedūros metu bus sprendžiama dėl baudos „Elektrum Lietuvai“.
Anot VTEK, „Elektrum Lietuva“ užsiėmė neteisėtu lobizmu, kai birželio 15 dieną parlamentaro Eimanto Kirkučio prašė nepritarti arba atidėti Seime svarstytas Elektros energetikos įstatymo pataisas, kurios numato iki dviejų eurų apriboti nepriklausomų elektros tiekėjų abonentinį mokestį klientams.
Komisijos vertinimu, šiuo atveju bendrovės kreipimasis neapsiribojo nuomonės ar pozicijos dėl pataisų projekto išsakymu.
„Kreipdamasi asmeniškai į Seimo narį ir prašydama nepritarti konkrečiam įstatymo projektui arba atidėti jo priėmimą, bendrovė siekė paveikti jo sprendimą dėl konkretaus teisės akto“, – teigiama pranešime.
Kaip rašė BNS, tyrimas dėl galimos neteisėtos „Elektrum Lietuvos“ lobistinės veiklos pradėtas liepos pradžioje.
Tuomet „Elektrum Lietuvos“ komunikacijos vadovė Jūratė Rupšienė BNS teigė, kad įmonės nuomone, kreipimasis į Seimo narius yra teisėtas ir nelaikomas lobistine veikla, nes juo tik pareikšta nuomonė dėl teisėkūros.
Anot VTEK, įmonė nėra įrašyta į lobistų sąrašą sistemoje „Skaidris“.
„Elektrum Lietuva“ komentaras
Komentuoja Elektrum Lietuva“ Komunikacijos vadovė Jūratė Rupšienė:
Mes savo pozicijos nekeičiame – nesutinkame su VTEK pateiktu mūsų veiksmų vertinimu. Kreipdamiesi į Seimo narius, išreiškėme bendrovės nuomonę dėl svarstomo teisės akto projekto ir galimo jo poveikio elektros energijos vartotojams bei rinkai. Mūsų vertinimu, toks kreipimasis patenka į Lobistinės veiklos įstatyme numatytą išimtį, pagal kurią juridinio asmens pareikšta nuomonė dėl teisėkūros nelaikoma lobistine veikla. Taigi, esame pasirengę ginti savo poziciją teisme ir gerbsime galutinį teismo sprendimą.