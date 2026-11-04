Etikos sargai: buvusi VMI vadovė pažeidė įstatymą

Kaip teigė VTEK pirmininkė Jolanta Bernotaitė, komisija vertino buvusios VMI vadovės sprendimą leisti jos pačios įsteigtam labdaros ir paramos fondui registruoti buveinę mokesčių inspekcijos naudojamose patalpose.
„Komisija nenagrinėjo šio fondo steigimo. Ką komisija nagrinėjo, tai tuometės VMI viršininkės Editos Janušienės pasirašytą susitarimą, kad privatus juridinis asmuo, šiuo atveju fondas, būtų registruotas VMI naudojamose patalpose“, – sakė J. Bernotaitė.
ELTA primena, kad VTEK tyrimą dėl E. Janušienės galimo interesų konflikto pradėjo rugpjūčio pradžioje.
Komisija aiškinosi aplinkybes, kai šių metų kovo pabaigoje tuometė VMI vadovė pasirašė sutikimą Labdaros ir paramos VMI darbuotojams fondui įregistruoti buveinę patalpose Druskininkuose, kurias patikėjimo teise valdo VMI.
Tuo metu E. Janušienė buvo šio fondo vadovė, steigėja ir dalininkė.
Tyrimas buvo pradėtas gavus pranešimą.
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