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Elektros kaina biržoje ketvirtadienį – viena aukščiausių šiemet

2026-10-28 17:19 / šaltinis: BNS
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2026-10-28 17:19
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Elektros rinkos kainos Lietuvoje ketvirtadienį bus vienos aukščiausių šiemet – vidutinė kaina įvertinus ESO persiuntimo tarifą (vienos laiko zonos plano „Standartinis“) ir mokesčius sieks apie 45 centus už kilovatvalandę (kWh), o atskirais 15 minučių intervalais viršys ir 60 centų, pranešė „Elektrum Lietuva“. 

Elektra. BNS Foto

Elektros rinkos kainos Lietuvoje ketvirtadienį bus vienos aukščiausių šiemet – vidutinė kaina įvertinus ESO persiuntimo tarifą (vienos laiko zonos plano „Standartinis“) ir mokesčius sieks apie 45 centus už kilovatvalandę (kWh), o atskirais 15 minučių intervalais viršys ir 60 centų, pranešė „Elektrum Lietuva“. 

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Tokių aukštų paros kainų Lietuvoje nebuvo nuo vasario pradžios, kai dėl didelių šalčių elektra taip pat smarkiai brango. 

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„Elektros kainos bus aukštos ne tik trumpais rytinio ir vakarinio vartojimo piko laikotarpiais – didesnė kaina numatoma ir vertinant visą parą. Didžiausios įtakos tam turi silpna vėjo generacija regione, aukštos gamtinių dujų kainos ir ribotos galimybės importuoti pigesnę elektrą iš Šiaurės šalių. Kai pigesnės elektros pasiūla ribota, o brangesni gamybos šaltiniai tampa būtini paklausai patenkinti, kainos biržoje kyla“, – pranešime sakė „Elektrum Lietuvos“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.

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Didžiausi kainų šuoliai numatomi ryte, nuo 8  iki 10.15 val., ir vakare, nuo 17.30 iki 20.30 val. Brangiausias laikas bus vakare – 18.45–19 val. – tuo metu galutinė elektros kaina, įskaitant ESO persiuntimo tarifą ir valstybės dedamąsias, sieks 67,8 cento.

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Lenkijoje, Vokietijoje ir pietinėje Švedijos dalyje vidutinės paros didmeninės elektros kainos viršys net 300 eurų už megavatvalandę (MWh).

Tokie kainų šuoliai aktualiausi gyventojams ir įmonėms, turintiems su biržos kaina susietus planus, tuo metu turintieji fiksuotus planus yra apsaugoti nuo tiesioginio biržos kainų svyravimų poveikio. 

indeliai.lt

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