Svarbu daugeliui elektros vartotojų: štai kam siūlo sumažinti kainą nuo 2027 m.

Pasak energetikos ministro Luko Savicko, šiemet pažeidžiamų elektros vartotojų skaičius išaugo daugiau negu dukart iki 282 tūkst.
„Didiname valstybės indėlį, kad mažesnį elektros tarifą galėtume išlaikyti didesniam žmonių skaičiui“, – Vyriausybės posėdyje trečiadienį sakė ministras.
Energetikos ministerija BNS teigia išlaikanti tikslą, kad tarifas pažeidžiamiems vartotojams kitąmet, kaip ir šiemet, būtų 4 centais (su PVM) mažesnis negu įprastas visuomeninio tiekimo tarifas.
Ministro patarėjas Artūras Ketlerius BNS anksčiau sakė, jog likusią mažesnio tarifo dalį kompensuos elektros tiekėja „Ignitis“, turinti ilgalaikę elektros įsigijimo sutartį.
Kaip rašė BNS, ministerija planuoja, kad tam reikės apie 4,237 mln. eurų – tai sudaro apie 30 proc. iš elektros gamintojų iki šiol surinktų perteklinių pajamų, todėl toks sprendimas nesukels rizikos lėšų tvarumui ir nelems papildomų valstybės finansinių įsipareigojimų.
„Priemonė skirta mažinti pažeidžiamų vartotojų finansinę naštą tam panaudojant surinktas pajamų perviršio lėšas, be papildomos naštos valstybės biudžetui“, – rašoma Vyriausybės nutarimo projekte.
Nuo šių metų liepos buitiniai vartotojai pagal standartinį planą moka 24 centus už kilovatvalandę (su PVM), tuo metu pažeidžiami vartotojai – 20 centų.
Vyriausybei priėmus nutarimą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nuo sausio sumažins elektros kainą pažeidžiamiems vartotojams.
BNS rašė, kad elektros visuomeninis tarifas nuo sausio didėjo 1,5 cento (7,32 proc.), tačiau pažeidžiamiems vartotojams jis mažėjo 2,5 cento (12,2 proc.). Kaina jiems buvo sumažinta ne tik dėl Vyriausybės sprendimo, bet ir bendrovei „Ignitis“ nutarus šiuos vartotojus elektra aprūpinti iš savo saulės ir vėjo parkų, kurių elektra yra pigesnė.
Šiuo metu visuomeniniu tiekimu naudojasi beveik 282 tūkst. pažeidžiamų vartotojų, o 2027 metais jų šis skaičius gali pasiekti 307 tūkst. Bendras jų metinis elektros suvartojimas siektų 339 GWh, teigia ministerija.
BNS 2023 metais rašė, kad ES ministrų 2022 metais patvirtinta pasidalijimo perteklinėmis elektros gamintojų pajamomis tvarka numatė 180 eurų už megavatvalandę (MWh) kainos „lubas“, kurios galiojo nuo 2021 metų gruodžio iki 2022 metų birželio pabaigos. Pagal ją Lietuvos elektros gamintojai į šalies biudžetą sumokėjo daugiau nei 14 mln. eurų perteklinių pajamų, gautų iš prekybos elektra.
Kaip pasitikrinti, ar esate pažeidžiamas vartotojas?
Pažeidžiamais vartotojais laikomi gyventojai, kurie gauna arba turi teisę gauti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, asmenys su negalia, šalpos pensijų ar šalpos kompensacijų gavėjai. Kainos sumažinimas taikomas tiems elektros energijos vartotojams, kurie yra visuomeniniame tiekime. Pasitikrinti, ar turite teisę naudotis visuomeniniu tiekimu, galima svetainėje pasirinkitetiekeja.lt įvedus gyvenamojo objekto numerį, kuris nurodytas elektros sąskaitose. Ar jau esate visuomeniniame tiekime, galima pamatyti „Ignitis“ visuomeninio tiekimo savitarnoje vt.ignitis.lt, skiltyje „Sutartys“. Jei teisę turite, bet naudojatės nepriklausomo elektros tiekėjo paslaugomis, pakanka nutraukti sutartį su juo, o visuomeninio tiekimo sutartis su „Ignitis“ sudaroma automatiškai.