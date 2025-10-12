Vokietijos terminalai importavo rekordiškai daug suskystintųjų gamtinių dujų

Remiantis statistika, šiemet į Vokietijos pakrantėje esančius SGD terminalus buvo pristatyta daugiau dujų nei bet kuriais ankstesniais metais.
Pasak „BNetzA“, SGD dalis Vokietijos bendrame dujų importe taip pat padidėjo. 2025 m. pirmąjį pusmetį, kaip ir praėjusiais metais, ji sudarė 8 proc., o trečiąjį ketvirtį – 13,25 proc. Per pirmuosius devynis 2025 m. mėnesius SGD dalis siekė 10,9 proc.
Reguliuotojo duomenimis, iki šių metų rugsėjo pabaigos į Vokietiją atgabentų SGD kiekis sudaro apie 74 teravatvalandžių (TWh), iš kurių apie 35 TWh buvo pristatytos trečiąjį ketvirtį. Palyginimui, 2024 m. šių dujų buvo importuota apie 69 TWh, o 2023 m. – apie 70 TWh.
Konsultacinės įmonės „Enervis“ dujų ekspertas Sebastianas Gulbis įvardijo keletą priežasčių, kurios nulėmė didesnį importą.
„Rugpjūčio mėnesį buvo padidinti pajėgumai“, – sakė jis.
Veiklą pradėjo specializuotas laivas „Excelsior“
Šiaurės jūros pakrantėje paskutinį vasaros mėnesį komercinę veiklą pradėjo specializuotas laivas „Excelsior“ – antrasis plūduriuojantis SGD terminalas Vilhelmshafene, paremtas plaukiojančio laivo-saugyklos (FSRU) technologija.
„Kitas dalykas, kurio negalima ignoruoti, yra tai, kad 2025 m. sausio 1 d. baigėsi Rusijos transporto sutartys dėl srautų į Austriją“, – teigė S. Gulbis.
„Tai reiškia, kad Austrija, Čekija, Šveicarija ir iš dalies Vengrija, Slovakija bei Slovėnija yra aprūpinamos per Vokietiją. Mes vėl tapome kur kas svarbesne tranzito šalimi“, – paaiškino ekspertas.
Vokietija turi dar du SGD terminalus – vieną Brunsbiutelio mieste prie Šiaurės jūros ir kitą prie Riugeno krantų Baltijos jūroje.
Trys Šiaurės jūros terminalai trečiąjį ketvirtį tiekė 33 iš 35 TWh, o likusi dalis pasiekė per Riugeną.
Riugeno terminalas antrąjį ketvirtį fiksavo didžiausias iš visų terminalų tiekimo apimtis, tačiau vėliau, pasak operatoriaus „Deutsche Regas“, susidūrė su apribojimais, kuriuos sukėlė uosto gilinimo ir plėtros darbai. Bendrovė tikisi, kad ketvirtąjį ketvirtį terminalo SGD tiekimo apimtys grįš į įprastas vėžes.
SGD terminalų plėtra siekiama sumažinti priklausomybę nuo Rusijos
Vokietijos vyriausybė paspartino SGD terminalų įrengimo procesus po Rusijos pradėtos invazijos į Ukrainą, siekdama sumažinti priklausomybę nuo rusiškų dujų.
S. Gulbio manymu, Vokietijos terminalai yra Vokietijos ir Europos apsirūpinimo energija „pagrindinis ramstis“.
„Nebebusime aprūpinami beveik vien tik dujotiekiu tiekiamomis dujomis“, – akcentavo ekspertas.
Daugelį metų Vokietija didžiąją dalį importuojamų dujų gaudavo dujotiekiu iš Rusijos. Dabar didelė dalis dujų tiekiama dujotiekiu iš Norvegijos, bet S. Gulbis pabrėžia ir SGD terminalų svarbą.
„JAV ir Artimieji Rytai taip pat išliks svarbūs tiekėjai ateityje. O tiekimas vyks per SGD“, – sakė jis.
ES valstybės nuolat kritikuojamos už tai, kad toliau perka SGD iš Rusijos ir taip padeda finansuoti karą prieš Ukrainą. S. Gulbis teigė netikįs, kad per Vokietijos terminalus plūs rusiškos SGD.
„ES nėra įvedusi embargo Rusijos dujoms. Tačiau kadangi tiekimo sutartys su Vokietijos terminalais buvo sudarytos tik pastaraisiais metais ir mėnesiais, tanklaivių judėjimas taip pat nieko tokio nerodo, manau, kad tai mažai tikėtina“, – sakė ekspertas.