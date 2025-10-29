Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vokietijoje didės minimali alga

2025-10-29 19:14 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 19:14

Vokietijos vyriausybė pritarė minimalios algos didinimui. Minimali alga bus didinama dviem etapais: metų sandūroje ji išaugs nuo dabar 12,82 euro už valandą iki 13,90 euro, o nuo 2027 m. sausio 1 d. dar kils iki 14,60 euro. Iš viso minimali alga bus padidinta 13,9 proc., ir tai yra didžiausias padidėjimas nuo minimalios algos įvedimo prieš dešimt metų.

Vokietijoje didės minimali alga BNS Foto

Vokietijos vyriausybė pritarė minimalios algos didinimui. Minimali alga bus didinama dviem etapais: metų sandūroje ji išaugs nuo dabar 12,82 euro už valandą iki 13,90 euro, o nuo 2027 m. sausio 1 d. dar kils iki 14,60 euro. Iš viso minimali alga bus padidinta 13,9 proc., ir tai yra didžiausias padidėjimas nuo minimalios algos įvedimo prieš dešimt metų.

REKLAMA
2

Nepriklausoma Minimalios algos komisija birželį rekomendavo padidinti minimalų atlyginimą, ir vyriausybė dabar tai įgyvendino. Pasak Federalinės darbo ministerijos, minimalios algos padidėjimą pajus 6 mln. darbuotojų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Padidinus algą dviem etapais, milijonai darbuotojų už savo darbą gaus apčiuopiamai daugiau pinigų, o įmonės augančius kaštus galės atsakingai padalyti per dvejus metus, sakė darbo ministrė Bärbel Bas. Tai esą „svarbus žingsnis, siekiant didesnio teisingumo ir pripažinimo tų, kurie kasdien neleidžia mūsų šaliai sustoti“. Beveik 14 proc. padidinimas yra „didžiausias socialinių partnerių sutartas darbo užmokesčio padidinimas nuo minimalios algos įvedimo“, pabrėžė ministrė.

Opozicija tuo tarpu kritikavo minimalios algos didinimą kaip nepakankamą. „13,90 euro minimali (valandinė) alga 2026 m. yra pernelyg maža“, – sakė Žaliųjų frakcijos vicepirmininkas Andreas Audretschas. „Dirbantys žmonės turi galėti ne tik išgyventi, bet ir gerai gyventi“, – akcentavo jis.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų