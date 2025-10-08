Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Vokietija didina BVP augimo prognozes iki 0,2 proc. 2025 metais ir 1,3 proc. 2026-aisiais

2025-10-08 16:09 / šaltinis: BNS
2025-10-08 16:09

Vokietijos vyriausybė trečiadienį padidino bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo prognozes, pareiškusi, jog tikisi, kad didžiausia Europos ekonomika 2025 metais vos išvengs sąstingio, o 2026 metais sulauks ryškesnio augimo.

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Ankstesnėse savo prognozėse, kurios buvo paskelbtos balandį, vyriausybė buvo numačiusi nulinį BVP augimą 2025 metais, tačiau ekonomikos ministerija trečiadienį paskelbtame pareiškime nurodė, kad ši prognozė buvo padidinta iki 0,2 proc., o ekonomikos augimo 2026 metais prognozė buvo pagerinta nuo 1 iki 1,3 procento.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ekonomikos ministrė Katherina Reiche pareiškė, jog šios prognozės rodo, kad reikia greitai imtis veiksmų, siekiant paskatinti tolesnį augimą.

„Mums reikia drąsos imtis ryžtingų reformų“, – sakė ji spaudos konferencijoje, kurioje pristatė naujausias prognozes, ir pabrėžė būtinybę sumažinti energijos kainas bei mokesčius.

Vokietijos pramonės sektorius patiria sunkumų dėl didelių energijos kainų, aršios konkurencijos su užsienio varžovais ir naujų JAV muitų Europos Sąjungos (ES) produktams poveikio.

Anksčiau trečiadienį paskelbti oficialūs duomenys parodė, kad pramonės gamyba šalyje rugpjūtį smarkiai sumažėjo, ypač automobilių sektoriuje.

