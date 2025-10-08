VMI: per 4 metus penkiais kartais augo surinkti mokesčiai iš pajamų natūra

Finansų ministerijai pavaldžios įstaigos viršininkė Edita Janušienė teigia, kad 2024 m. pajamas natūra deklaravo 16 tūkst. įmonių, kai 2020 m. tokių įmonių buvo 5 tūkst., o įplaukos į biudžetą per 4 metus augo nuo 6 iki 30 mln. eurų.
„Galime pasidžiaugti, kad situacija dėl pajamų natūra yra ženkliai pasikeitusi, tačiau tai vis dar tikrai aktualu“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) posėdyje kalbėjo E. Janušienė.
„Pajamas natūra dabar deklaruoja tris kartus daugiau įmonių, o valstybė iš to gauna penkis kartus daugiau – ne 6 mln., o 30 mln. eurų. Tai yra stabilus skaičius, kuris nuolat įkris į biudžetą. Toje 30 mln. eurų sumoje – 11 mln. eurų yra iš automobilių pajamų natūra“, – duomenis pateikė VMI vadovė.
Pajamomis natūra yra įvardijamos darbdavių siūlomos papildomos naudos darbuotojams, kurios, jei nebūtų teikiamos, būtų išreikštos pinigine forma.
VMI Pajamų, gautų natūra, pripažinimą ir apmokestinimą atnaujino 2024 m. spalio mėnesį.