Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

VMI: per 4 metus penkiais kartais augo surinkti mokesčiai iš pajamų natūra

2025-10-08 13:58 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 13:58

Įmonės vis dažniau deklaruoja pajamas natūra, dėl ko auga gyventojų pajamų mokesčio (GPM) surinkimas į šalies biudžetą, teigia Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). 

Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Įmonės vis dažniau deklaruoja pajamas natūra, dėl ko auga gyventojų pajamų mokesčio (GPM) surinkimas į šalies biudžetą, teigia Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). 

REKLAMA
0

Finansų ministerijai pavaldžios įstaigos viršininkė Edita Janušienė teigia, kad 2024 m. pajamas natūra deklaravo 16 tūkst. įmonių, kai 2020 m. tokių įmonių buvo 5 tūkst., o įplaukos į biudžetą per 4 metus augo nuo 6 iki 30 mln. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Galime pasidžiaugti, kad situacija dėl pajamų natūra yra ženkliai pasikeitusi, tačiau tai vis dar tikrai aktualu“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) posėdyje kalbėjo E. Janušienė.

REKLAMA
REKLAMA

„Pajamas natūra dabar deklaruoja tris kartus daugiau įmonių, o valstybė iš to gauna penkis kartus daugiau – ne 6 mln., o 30 mln. eurų. Tai yra stabilus skaičius, kuris nuolat įkris į biudžetą. Toje 30 mln. eurų sumoje – 11 mln. eurų yra iš automobilių pajamų natūra“, – duomenis pateikė VMI vadovė.

Pajamomis natūra yra įvardijamos darbdavių siūlomos papildomos naudos darbuotojams, kurios, jei nebūtų teikiamos, būtų išreikštos pinigine forma.

VMI Pajamų, gautų natūra, pripažinimą ir apmokestinimą atnaujino 2024 m. spalio mėnesį.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų