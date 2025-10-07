Tūkstančiai gyventojų nepasiima savo pinigų iš VMI: gal ir jums priklauso 525 eurai?

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenimis, vien už praėjusius metus gyventojų pajamų mokesčio permokos vis dar nesusigrąžino virš 16 tūkst. žmonių.
Per pastaruosius 5 metus iš viso 35 125 šalies gyventojai neatsiėmė savo pinigų iš VMI (per tiek laiko juo galima atsiimti).
Bendrai neatsiimta daugiau kaip 18 mln. eurų, o vien už praėjusius metus – 8,8 mln. eurų.
Pavienių gyventojų paliktos pinigų sumos išties įspūdingos ir svyruoja nuo 31 tūkst. iki 88 tūkst. eurų. Visgi vidutinė vieno gyventojo neatsiimta suma yra 525 eurai.
Taigi kodėl dalis lietuvių neskuba atsiimti jiems priklausančių lėšų, kad ir kur dedami gyventojų nepaimti pinigai?
Kaip susigrąžinti GPM permokas?
VMI nurodo, kad susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permoką yra labai paprasta, kai ji susidaro gyventojui laiku ir tinkamai pateikus teisingai užpildytą GPM deklaraciją. Anot inspekcijos, teisingai visus veiksmus atlieka didžioji dauguma gyventojų.
„Tinkamai ir laiku pateikta deklaracija automatiškai prilygsta prašymui grąžinti permoką ir gyventojui nieko daugiau daryti ar teikti nereikia – permokos suma tiesiog pervedama į asmens nurodytą banko sąskaitą iki tų metų liepos 31 d.“ – komentavo VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis.
Anot jo, permokų grąžinimas vykdomas atsitiktine tvarka, nepriklausomai nuo deklaracijos pateikimo laiko, taip pat atitinkamai atsižvelgiant į savivaldybių biudžetus, iš kurių jos grąžinamos gyventojams.
Tai reiškia, kad net vėliau deklaraciją pateikė gyventojai pinigus gali gauti greičiau nei tie, kurie tai atliko anksčiau.
Be to, VMI primena, kad gyventojas deklaraciją gali pateikti už penkis praėjusius metus. Visgi jei žmogus deklaracijos nepateikia, tai už senesnius laikotarpius susidariusios GPM permokos lieka biudžete.
Pasak inspekcijos, deklaracijas laiku pateikę, tačiau permokų iki liepos 31 d. nesulaukę gyventojai turėtų pasitikrinti, ar jiems nereikia patikslinti anksčiau pateiktos deklaracijos. Pateikus patikslintą deklaraciją, permokos gražinimo terminas – ne vėliau kaip per 90 dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos.
Kodėl permokos būna negrąžinamos?
M. Endrijaičio teigimu, VMI įvardijo negali grąžinti gyventojams GPM permokos įprastine tvarka dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, taip įvyksta, kai VMI neturi duomenų apie deklaruotas išlaidas.
„Gyventojai deklaruoja išlaidas, kuriomis negali būti mažinamos apmokestinamosios pajamos, pvz., draudimo įmokas moka kiti asmenys, įmokos ne už kaupiamąjį draudimą, draudžia anūkus“, – nurodė M. Endrijaitis.
Taip pat grąžinti GPM permokos VMI negali, kai gyventojai sudubliuoja išlaidas, pavyzdžiui, įmokas už studijas deklaruoja ir patys studentai, ir jų tėvai.
Arba kai gyventojai neteisingai deklaruoja išskaičiuotus mokesčius, pavyzdžiui, deklaruoja didesnę išskaičiuoto mokesčio sumą nei pateikė tretieji asmenys.
Anot VMI, pasitaiko atvejų, kai apmokestinamąsias pajamas žmonės deklaruoja kaip neapmokestinamąsias. Dažniausiai tokie atvejai pasitaiko dėl gautų neapmokestintų draudimo išmokų, kurios turi būti apmokestintos. Tokiais atvejais gyventojui GPM permoka grąžinama nebūna.
Taip pat inspekcija negali grąžinti GPM permokos, kai gyventojai deklaruoja ne visas apmokestinamąsias pajamas, pavyzdžiui, GPM deklaracijas teikia metų pradžioje, dar iki VMI skelbiamo deklaravimo starto, o tretieji asmenys dar tikslina savo duomenis.
Arba kai gyventojai deklaruoja ne visas pajamas, pavyzdžiui, pamiršta deklaruoti nekilnojamojo turto pardavimo pajamas, automobilių pardavimo pajamas, finansinių priemonių pardavimą, individualios veiklos pajamas.
Galiausiai permoka nėra grąžinama kai gyventojai neteisingai deklaruoja parduoto turto įsigijimo kainą, neteisingai deklaruoja savarankiškai iki deklaracijos pateikimo dienos sumokėtą GPM sumą arba turi ankstesnių nesumokėtų mokesčių,
VMI nurodo, kad kai kuriais atvejais GPM permoka būna įskaitoma turimoms skoloms, pavyzdžiui, deklaracija teisinga, bet susidariusi permoka įskaitoma padengti VMI ar „Sodros“ skoloms.