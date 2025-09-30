Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Benkunskas apie išaugusias komercinio NT vertes Vilniuje: sieksiu, kad apmokestinimas liktų toks pat

2025-09-30 13:15 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 13:15

Registrų centrui perskaičiavus vidutines nekilnojamojo turto (NT) rinkos vertes ir įvertinus, kad komercinės paskirties NT Vilniuje per paskutinius penkerius metus tapo kone dvigubai brangesnis, mokesčių tarifai sostinėje kilti neturėtų, sako meras Valdas Benkunskas.

Valdas Benkunskas Andrius Ufartas/Fotobankas

Registrų centrui perskaičiavus vidutines nekilnojamojo turto (NT) rinkos vertes ir įvertinus, kad komercinės paskirties NT Vilniuje per paskutinius penkerius metus tapo kone dvigubai brangesnis, mokesčių tarifai sostinėje kilti neturėtų, sako meras Valdas Benkunskas.

REKLAMA
0

„Tikrai kažką darysime. Iki sausio 1 dienos, kai įsigalios naujieji įstatymai, mes dar turime laiko. Dabar pradedame diskusijas miesto taryboje dėl to, kokia tvarka turėtų būti. (...) Mano, kaip miesto mero, pasiūlymas savivaldybės tarybai bus likti dabartinio apmokestinimo rėmuose – nedidinti tarifų ir nesiekti kažkokių papildomų pajamų“, – antradienį vokiečių mokyklos atidaryme Vilniuje žurnalistams sakė V. Benkunskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tiesa, negaliu pasakyti, koks bus galutinis sprendimas. (...) Sieksiu, kad būtų priimtas sprendimas, kuris išlaikytų dabartinį status quo“, – tikino sostinės meras.

REKLAMA
REKLAMA

Apie 71–94 proc. ir, kai kuriais atvejais, net dvigubai padidėjusias prekybos ir verslo centrų vertes pirmasis pranešė portalas „Verslo žinios“. Priklausomai nuo šių verčių yra apskaičiuojamas NT mokestis.

REKLAMA

Savivaldybės, dėl Registrų centro atliekamų NT pervertinimų, šiais metais mokesčio sąlygas gali nuspręsti koreguoti iki gruodžio mėnesio, teigia Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). Įprastai savivaldybių tarybos turi tai padaryti iki birželio.

ELTA primena, kad Vilnius nuo 2021 m. birželio taiko 1 proc. NT mokesčio tarifą didelei daliai komercinio NT.

Lengvatinis 0,7 proc. tarifas taikomas viešbučių, poilsio, maitinimo, kultūros, sporto ir mokslo paskirties patalpoms.

3 proc. NT mokesčio tarifas tuo metu taikomas neprižiūrimiems, faktiškai naudojamiems, bet neužbaigtiems bei reikalavimų nesilaikantiems statiniams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų