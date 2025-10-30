Visockas sunerimo dėl požiūrio į Šiaulių oro uostą – siūlo skrydžius nukreipti čia: „Kame paradoksas?“

„(Jis galėtų būti išnaudojamas – ELTA) tiek, kiek reikėtų esamoje situacijoje, jei tik kiltų toks noras. (...) Jei tik būtų reikalas, komandos gali atvažiuoti ir puikiausiai aptarnauti ir puikiausiai gali nusileisti tie lėktuvai ir žmonės gali būti aptarnaujami“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė A. Visockas.
„Be jokios abejonės, mes nesame gi pasiruošę priimti 100 lėktuvų, todėl, kad šis oro uostas nėra ruoštas kaip tipiškas civilinis oro uostas. Tačiau jis turi patį ilgiausią taką, čia gali nusileisti bet kuris lėktuvas, jis iš esmės yra visada laisvas. (...) Šitas takas, beje, 24 valandas, 7 dienas per savaitę visada yra paruoštas, jis iš tikrųjų yra saugiausias oro uostas“, – tęsė jis.
Netinkamai prižiūrimo valstybės turto pavyzdys
Anot Šiaulių mero, šiam oro uostui skiriamas per mažas valstybės dėmesys parodo prastą turto valdymą.
„Kame paradoksas? Esmė galbūt yra tame, kad valstybė labai prastai prižiūri savo turtą, kurį turi savo šalyje ir vienas iš ryškiausių to turto pavyzdžių yra Šiaulių oro uostas. (...) Mes turime visišką įdomybių paradoksą, jis tikrai yra, jis turi šaukinį, jis veikia puikiausiai, jį žino visa tarptautinė bendruomenė, bet Lietuvos oro uostų sąraše jo nėra“, – sakė jis.
Savo ruožtu Šiaulių oro uosto vadovė Aurelija Kuezada sako, kad, nors paprastai oro uostas nedirba su keleiviais, visos tam reikalingos priemonės ir pasiruošimas yra. Ji pabrėžė, jog nėra būtinybės orlaiviams leistis Rygoje, kai Lietuvos piliečiai gali grįžti į savo šalį.
„Mes su keleiviais iš tiesų nedirbame, bet mes priimame privačius reisus keleivinių lėktuvų, praleidžiame nedidelį skaičių keleivių per terminalą. Tačiau faktas yra tas, kad mes, pagal Vyriausybės nutarimą, pilnai vykdome antžeminį aptarnavimą (...), taip pat ir turime terminalą, per kurį galime praleisti keleivius“, – aiškino ji.
„Šitoje situacijoje visiškai pritariu merui, kad klausimas yra iš tikrųjų, kodėl Šiauliais tiesiog yra nesinaudojama? Ypatingai, krizinėse situacijose, todėl, kad nėra prasmės iš tikrųjų Rygoje leistis, nes Šiauliai 120 kilometrų nuo Rygos ir piliečiai gali saugiai nusileisti savo valstybėje ir jais bus pilnai pasirūpinta“, – teigė A. Kuezada.
Apie rezervinių šalies oro uostų išnaudojimą užsiminė ir šalies vadovas Gitanas Nausėda. Anot jo, susidūrus su kontrabandines cigaretes gabenančių balionų antplūdžiu, dėl kurio pastarąją savaitę orlaivių eismas Vilniaus oro uoste buvo sustabdytas keturis kartus, svarstoma efektyviau išnaudoti kitus šalies oro uostus. Tiesa, jis įvardijo esančius Kaune ir Palangoje.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis.