Šiauliuose – didelis gaisras: sutelktos gausios ugniagesių pajėgos

Kaip pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), 12.32 val. gautas pranešimas apie gaisrą Liejyklos gatvėje įsikūrusioje įmonėje „Metso“.
Pirminiais duomenimis, dega gumos gaminiai bei virš jų esantis dūmų ištraukimo ventiliatorius.
Gaisrą gesina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) pajėgos. Aplinkosaugininkai gaisro vietoje vertina situaciją.
Aplinkos apsaugos agentūros specialistai operatyviai atlieka oro taršos sklaidos prognoztinį modeliavimą.
Kaip vėliau pranešė PAGD, minėtos įmonės gamybinėse patalpose kilusį gaisrą gesina 7 automobilinės cisternos ir automobilinės kopėčios. Sudarytas Gelbėjimo darbų koordinavimo štabas.
Informacijos apie nukentėjusius žmones nėra.
Pasak ugniagesių, 13.58 val. paskelbta gaisro lokalizacija.
Įspėjimas gyventojams
Aplinkos apsaugos agentūros specialistai operatyviai atlieka oro taršos sklaidos prognoztinį modeliavimą dėl galimos taršos sklaidos. Šia informacija bus pasidalinta su visuomene.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena:
Jei esate lauke ir matote dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite, kad vėjas neneštų dūmų į Jus;
Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų.
Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojame sistemas išjungti.
Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
Primename – teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.
