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„Visiška velniava!“:Taminskas gėdingu vadina Kruizinių laivų terminalo statybas stabdantį Klaipėdos valdžios sprendimą

2026-11-09 12:58 / šaltinis: BNS
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2026-11-09 12:58
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Klaipėdos jūrų uosto direkcijai dėl miesto valdžios ribojimų sustabdžius 50 mln. eurų vertės Kruizinių laivų terminalo statybas, susisiekimo ministras Juras Taminskas gėdingu vadina tai lėmusį uostamiesčio sprendimą apriboti leidžiamą vilkikų svorį gatvėse į statybvietę.

Taminskas: su ES sutarta dėl CO2 dedamosios išskaidymo per ilgesnį laikotarpį (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Klaipėdos jūrų uosto direkcijai dėl miesto valdžios ribojimų sustabdžius 50 mln. eurų vertės Kruizinių laivų terminalo statybas, susisiekimo ministras Juras Taminskas gėdingu vadina tai lėmusį uostamiesčio sprendimą apriboti leidžiamą vilkikų svorį gatvėse į statybvietę.

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„Klaipėdos uostas pasiskolino dešimtis milijonų eurų, kad galėtų tą padaryti. Bet Klaipėdos meras nenori, kad Klaipėda klestėtų. Atminkite tai. Jis nenori. Jis viską daro kaip mažas vaikas. Kenkia. Trukdo. Kaišioja pagalius į ratus. Gėda“, – feisbuke pirmadienį rašė J. Taminskas,

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„Visiška velniava!“ – pareiškė ministras.

Ministras gėdingu vadina Kruizinių laivų terminalo statybas stabdantį Klaipėdos valdžios sprendimą

Ministras pabrėžė, kad naujas kruizinių laivų terminalas turėjo būti pastatytas kitąmet, jį uostas stato „ne sau, o Klaipėdos miestui“. Pasak jo, terminale  švartuotųsi didesnie kruizų laivai, tai pritrauktų daugiau turistų.

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Uosto vadovas Algis Latakas pirmadienį žurnalistams sakė, kad Klaipėdos savivaldybės spalio pabaigoje priimtas sprendimas riboti sunkesnių nei 25 tonų transporto priemonių eismą į statybvietę vedančiuose keliuose buvo netikėtas, dėl to uostas „praranda brangų laiką, o kasdienius nuostolius skaičiuoja dešimtimis tūkstančių eurų“.

A. Latako teigimu, šiuo metu generalinė rangovė „Tilsta“ yra sustabdžiusi projekto įgyvendinimą, o jei darbai sustotų mėnesiui, nuostoliai siektų 300 tūkst. eurų. 

Anot jo, pernai prasidėjusios statybos iki šiol vyko sklandžiai.

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