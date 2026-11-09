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Klaipėdos uostas sustabdė Kruizinių laivų terminalo statybą: nuostoliai gali siekti 300 tūkst. eurų per mėnesį

Dėl sustabdytų darbų rangovė svarsto kreiptis į teismą
2026-11-09 12:48 / šaltinis: BNS
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2026-11-09 12:48
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Klaipėdos valdžiai apribojus leidžiamą transporto priemonių svorį visose gatvėse į Kruizinių laivų terminalo statybvietę, Klaipėdos jūrų uosto direkcija sustabdė 50,3 mln. eurų vertės jo statybas, nes tapo nebeįmanoma į būsimo terminalo teritoriją pristatyti smėlio, pranešė uostas.

Algis Latakas (nuotr. stop kadras)

Klaipėdos valdžiai apribojus leidžiamą transporto priemonių svorį visose gatvėse į Kruizinių laivų terminalo statybvietę, Klaipėdos jūrų uosto direkcija sustabdė 50,3 mln. eurų vertės jo statybas, nes tapo nebeįmanoma į būsimo terminalo teritoriją pristatyti smėlio, pranešė uostas.

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Anot uosto vadovo, miesto valdžios sprendimas dėl tokių ribojimų buvo netikėtas, o darbams sustojus bent mėnesiui nuostoliai siektų apie 300 tūkst. eurų.

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„Lapkričio mėnesį ties įvažiavimu į objektą atsiranda masės ribojimo ženklai, kurie nebeleidžia sunkiasvoriam transportui įvažiuoti į aikštelę. (...) Šiuo atveju mums nebuvo jokių perspėjimų, atsirado ženklai. Mes neturime atsakymų, mes nebuvom įspėti“, – pirmadienį žurnalistams sakė uosto generalinis direktorius Algis Latakas.

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Anot uosto direkcijos, sprendimą dėl transporto priemonių masės ribojimo iki 25 tonų į statybvietę vedančiuose keliuose savivaldybė priėmė spalio pabaigoje.

Tokie ribojamieji ženklai pastatyti Naujosios uosto ir Naujojo sodo gatvių sankryžoje, šalia bendrovės „Stemma group“ vystomo verslo ir būsto kvartalo „Memelio miestas“ ir netoli senosios perkėlos.

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A. Latako teigimu, nuo birželio mėnesio, kai pradėtas vežti smėlis, jau yra suformuota apie pusė reikalingos teritorijos.

„Iš tų senų laikų yra likusio grunto apie 50 tūkst. kubinių metrų, kuris buvo čia pat sutvarkytas ir jisai buvo stabilizuotas ir toliau nebeteršia tų pačių marių. Bet kitą gruntą reikia atvežti. Ir tie vežimo darbai pradėti birželio mėnesį, ir nuo birželio mėnesio maždaug 160 tūkst. kubų atvežta į šitą objektą ir supilta, ir jau yra suformuota maždaug pusė reikalingos teritorijos“, – aiškino A. Latakas.

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Pasak jo, šiuo metu nėra aišku, kaip bus tęsiami Kruizinių laivų terminalo statybos darbai.

„Kaip darbai bus tęsiami, mes tiesiog nežinom, laukiam atsakymų ir galvojam, kad tikrai tie sprendimai turėtų būti priimti labai greitai. Norim gaut atsakymą, kokiu pagrindu yra masės ribojimo ženklai sudėti“, – sakė uosto vadovas.

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„Paprastai jie (ženklai – BNS) būna dedami prie kelio statinių, kurie yra pavojingi svoriui, tai yra prie statinių, kurie turi laikančiąsias konstrukcijas – tiltai, viadukai, tuneliai ir panašiai. Tai yra aiškiai apibrėžta taisyklėse, kur tokie ženklai naudojami. Šiandien mes neturim nė vienos techninės priežasties, mums išaiškintos arba dokumentais pagrįstos, kad yra kažkur tai pažeista konstrukcija, sulaužytas kelias“, – pridūrė jis.

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Pasak A. Latako, pernai prasidėjusios statybos iki šiol vyko sklandžiai.

„Deja, visiškai netikėti Klaipėdos savivaldybės sprendimai lėmė, kad terminalo statybvietėje įsivyravo iki šiol čia nematyta ramybė. Klausimų kol kas – daugiau nei šiuo metu turime atsakymų ir kol jų laukiame prarandame brangų laiką, o kasdienius nuostolius skaičiuojame dešimtimis tūkstančių eurų. Siekiame kuo greičiau vėl atnaujinti darbus“, – pranešime sakė uosto vadovas.

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Dėl sustabdytų darbų rangovė svarsto kreiptis į teismą

Anot Kruizinių laivų terminalo generalinės rangovės „Tilsta“ vadovo Eduardo Grinavecko, iki tol kiekvieno į teritoriją važiuojančio vilkiko svoris siekdavo iki 40 tonų. Sumažinus jų svorio reikalavimus vienu reisu galima atvežti keturis kartus mažiau smėlio, o tai reiškia, kad vilkikų srautas padidėja keturis kartus.

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„Visos mašinos, kurios atvažiavo ketvirtadienį, buvo nubaustos. Kiekvienam vairuotojui buvo išrašyta 300 eurų bauda. Tokių baudų gavome apie 30. Projektas yra paralyžiuotas, kadangi medžiagos negali patekti, o be medžiagų darbai negali vykti. Jeigu vežame 40 tonų sąstatu, vienu reisu atvežame apie 25 tonas medžiagų. Jeigu vežame mašinomis, kurių bendras svoris turi būti iki 25 tonų, galime atvežti 5–7 tonas smėlio. Tai keturis kartus mažiau medžiagų per vieną reisą. Taigi, transporto kiekis padidėtų keturis kartus, atitinkamai keturis kartus auga ir transportavimo kaštai“, – pranešime teigė E. Grinaveckas.

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Jis sako, kad įmonė svarsto kreiptis į teismą bei prašys laikinai stabdyti miesto sprendimą dėl tokio ribojimo.

„Gyvename teisinėje valstybėje, tikrai turim planą pasitelkti teismą, kad būtų pritaikytos laikinosios priemonės“, – žurnalistams Klaipėdoje pirmadienį sakė įmonės vadovas.

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Ribojamieji ženklai „Tilstos“ vadovui kelia klausimų, nes kiti šalia vystomų projektų rangovai tokių problemų nepatiria.

„Jų pastatymas kelia daug klausimų, pats laikas pastatymo kelia daug klausimų, nes aplinkiniai projektai pasistatė kažkaip. Įvažiavimas į šitą objektą yra apstatytas ženklais iš visų pusių“, – aiškino E. Grinaveckas.

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Jis pabrėžė, kad šiuo metų laiku vilkikų daroma žala kelio dangai yra mažiausia.

Pasak A. Latako, šiuo metu „Tilsta“ yra sustabdžiusi sutarties su uosto direkcija įgyvendinimą, o jei darbai sustotų mėnesiui, rangovės skaičiavimais, nuostoliai siektų 300 tūkst. eurų. 

Kaip rašė BNS, Kruizinių laivų terminalas pradėtas statyti pernai gegužę. Jį už 50,3 mln. eurų stato „Tilsta“.

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Anot Klaipėdos uosto, naujasis terminalas svarbus siekiant priimti vis augantį į uostą įplaukti norinčių laivų srautą – kitąmet tokį norą išreiškė per 100 kruizinių laivų, o ateityje jų skaičius gali dar augti.

Terminale bus įrengta ne tik laivams švartuoti tinkama infrastruktūra, bet ir takai pėstiesiems ir dviratininkams, vandens link bus suformuotas amfiteatras, kur galės vykti renginiai.

Statybas tikimasi užbaigti 2027 metais.

indeliai.lt

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