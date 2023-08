Virginijus Sinkevičius: Lietuvos pastangos neišspręs Ukrainos grūdų eksporto problemos

„Lietuvos pozicija ir siūlymas yra labai vertinamas kaip geranoriškas, bet realybė yra šiek tiek kitokia. Pirmiausia, tam nėra tinkamos pakankamai infrastruktūros, kad tuos grūdų kiekius išvežtų ir vienintelis būdas yra išnaudojant Juodąją jūrą. Visa kita yra neblogai, bet nepakankama, plius imlu laikui dėl skirtingos vėžės (geležinkelio – BNS)“, – po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams Vilniuje pirmadienį sakė V. Sinkevičius.

Anot jo, nesant alternatyvios infrastruktūros, kelias per Lietuvą nebūtų pakankamas. Be to, tai nebūtų patogu ir verslui.

„Pridėkime ir paskutinę dedamąją – tai yra komercija. Grūdai, jų išvežimas svarbus ir kalbant apie verslo dedamąją, kad jie kuo greičiau pasiektų reikalingus uostus, pirkėjus ir čia taip pat tas gabenimas per Lietuvą apsunkėja, kadangi išvežimo kaštai taip pat išauga“, – sakė eurokomisaras.

„Šiuo atveju Lietuvos siūlymas labai svarbus, jis gali kažkiek padėti, bet vis dėl to problemos, deja, negali išspręsti“, – pridūrė jis.

Lietuva siūlo kelią per Baltijos šalis, kuris palengvintų Ukrainos grūdų transportavimą ir eksportą – muitinės formalumai, fitosanitarinė patikra ir kitos procedūros galėtų būti perkeltos nuo Ukrainos-Lenkijos sienos iki Europos Sąjungos uostų, pavyzdžiui, Klaipėdos.