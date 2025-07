Vilnius už 56 mln. eurų iš Lenkijos „Solario“ perka 73 naujus troleibusus

Įmonės ketvirtadienį Vilniuje pasirašė tai numatančią sutartį, pranešė savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ („Judu“).

Tai jau antras Vilniaus troleibusų parko atnaujinimo etapas. Dabar mieste važinėja 91 naujas „Škoda“ troleibusas – jie sostinę pasiekė 2024–2025 metais.

„Pradėdami antrąjį atnaujinimo etapą siekiame, kad visas troleibusų parkas atitiktų aukščiausius efektyvumo, patogumo ir tvarumo standartus“, – pranešime teigė „Vilniaus viešojo transporto“ vadovas Ignas Degutis.

Įsigijus naujų troleibusų mieste bus plečiamas jų maršrutų tinklas – planuojama įvesti 7 naujus maršrutus, 44-rių dažnį padidinti, o 46-ių trasas pakoreguoti pagal keleivių srautus ir judėjimo įpročius.

„Nauji troleibusai leidžia dažninti reisus, pasiekti tas miesto vietas, kur anksčiau troleibusai negalėjo važiuoti“, – pranešime sakė „Susisiekimo paslaugų“ vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė.

Naujieji žemagrindžiai „Solaris Trollino“ troleibusai su ne mažiau kaip 40 sėdimų ir 70 stovimų vietų pakeis seniausius mieste važinėjančius modelius „Škoda“ ir „Solaris Trollino“. Juose bus įrengtos USB jungtys, oro kondicionieriai, dviračių laikikliai, saugos kameros, informaciniai ekranai ir vietos keleiviams su negalia.

Be to, troleibusai turės autonominio važiavimo funkciją, jie galės be kontaktinio tinklo įveikti iki 20 km atstumą, o juose sumontuota naujos kartos traukos įranga ir regeneracinio stabdymo sistema taupys energiją, mažins išlaidas ir gedimų skaičių, skelbia įmonės.

Skelbiama, kad sostinėje kursuos apie 30 proc. daugiau netaršių transporto priemonių, centrinėje miesto dalyje jų reikės laukti ne ilgiau kaip 6–10 minučių, o tolimesnėse ir rečiau apgyvendintose teritorijose – iki 15 minučių.

Naujų troleibusų įsigijimas finansuojamas Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei Šiaurės investicijų banko (ŠIB) paskolomis.

„Solaris Bus & Coach“ priklauso Ispanijos transporto sprendimų ir gamybos grupei „CAF Group“ („Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles“).