  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniuje išaugo naujų butų pardavimai: štai kuriuos graibsto sparčiausiai

2025-10-31 09:56 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 09:56

Šių metų spalio mėnesį sostinėje buvo parduota 44 proc. daugiau naujų butų nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, rodo nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „EIKA Development“ duomenys.

Naujos statybos butai. ELTA / Dainius Labutis

Šių metų spalio mėnesį sostinėje buvo parduota 44 proc. daugiau naujų butų nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, rodo nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „EIKA Development" duomenys.

0

Kaip praneša bendrovė, antrąjį šių metų rudens mėnesį Vilniuje buvo parduoti 473 butai, kai pernai tą patį mėnesį pardavimai siekė 329 butus. Vis dėlto spalį, palyginti su rugsėju, pardavimų sumažėjo – praėjusį mėnesį sostinėje buvo nupirkti 524 butai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nors spalį matome nežymų pardavimų sumažėjimą, tačiau žiūrint visus metus, bendrai išlieka rinkos atsigavimo ir augimo tendencijos“, – pranešime teigia „EIKA Development“ plėtros direktorius Tomas Žiaugra.

Bendrovės duomenimis, populiariausi spalį buvo ekonominės klasės butai – jų parduota 255. Tuo metu vidutinės klasės butų pirkėjai įsigijo 193, o prestižinės – 25.

Palyginti su praėjusių metų spaliu, kai buvo parduoti 182 ekonominės klasės butai, pardavimai šioje klasėje augo 40 proc. Taip pat vidutinėje klasėje pardavimai antrąjį šių metų rudens mėnesį buvo 49,6 proc. didesni nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, o prestižinėje klasėje – išaugo 38,9 proc.

Anot bendrovės, iš viso spalį rinkai buvo pasiūlyti 372 nauji butai – 49 proc. daugiau nei praėjusiais tą patį mėnesį, kai pasiūla siekė 250 naujus butus. 

Bendrai šiuo metu pirkėjai gali rinktis iš 4 516 butų, o pernai spalį rinkoje jų buvo 4 274.

