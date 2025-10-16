Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniuje dalyje sankryžų neveikė šviesoforai, buvo sutrikęs eismas

2025-10-16 11:41 / šaltinis: BNS
2025-10-16 11:41

Vilniuje ketvirtadienį dalyje sankryžų neveikė šviesoforai, dėl kontaktinio tinklo gedimo buvo sutrikęs eismas Antakalnyje.

Šviesoforo signalas (nuotr. Agnė Zalanskaitė)

Vilniuje ketvirtadienį dalyje sankryžų neveikė šviesoforai, dėl kontaktinio tinklo gedimo buvo sutrikęs eismas Antakalnyje.

REKLAMA
0

Kaip feisbuke pranešė savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ („Judu“), dėl gedimo keliose Vilniaus sankryžose dingo elektra ir jose esantys šviesoforai neveikė.

Šviesoforai neveikė Pamėnkalnio–J. Stulginskio g., Pylimo–Klaipėdos g., Pylimo–J. Basanavičiaus–Trakų g., A. Goštauto–J. Tumo–Vaižganto gatvėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip vėliau BNS informavo „Judu“, dalyje sankryžų, kuriose dėl gedimo dingo elektra, nuo 10.30 val. šviesoforai vėl pradėjo veikti.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak „Judu“, taip pat dėl kontaktinio tinklo gedimo Antakalnio gatvėje buvo sutrikęs eismas, šioje gatvėje į abi puses nevažiavo kelių maršrutų troleibusai.

REKLAMA

Antakalnio gatvėje į abi puses nevažiavo 2, 4, 10, 19 ir 21 maršruto troleibusai.

Taip pat dėl eismo įvykio Švitrigailos gatvėje link Naujininkų žiedo nevažiavo 10 ir 17 maršruto troleibusai.

Autonominių troleibusų ir autobusų eismas šioje atkarpoje buvo apsunkintas – transportas važiavo iki Gerosios vilties žiedo.

Pasak „Judu“, eismas atnaujintas 9.55 val.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Policija. ELTA / Josvydas Elinskas
Lietuvoje vyks prevencinė akcija mažinti susidūrimų su laukiniais gyvūnais (3)
Kelio darbai magistralėje (bendrovės nuotr.)
Įspėja vairuotojus: magistralę Vilnius-Kaunas-Klaipėda uždarys 8-ioms valandoms (6)

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų