Pirksite automobilį? Nenustebkite – štai kada sumokėti reikės dar daugiau

Tačiau, kartu su šiuo įpročiu atsiranda ir rizikos – ne visada žinome, ką perkame, kartais pasitikime vien pardavėjo žodžiu, o vėliau tenka gailėtis. Šiame straipsnyje Autoplius.lt aptaria penkias dažniausias klaidas, kurias lietuviai daro pirkdami naudotą automobilį, ir kaip jų išvengti.
1 klaida. Tikėjimas pardavėju
Jei paklaustumėte bet kurio naudotų automobilių pardavėjo, kodėl automobilis parduodamas, greičiausiai išgirstumėte kokį nors logiškai skambantį paaiškinimą: „automobilis puikios būklės, tiesiog reikia didesnio“.
Arba – „šeimai prireikė miniveno“. Tai skamba užtikrinančiai, bet realybė dažnai yra kitokia. Automobilis gali būti parduodamas ir dėl to, kad pradeda rodyti rimtus gedimus, o remonto kaštai beveik lygūs modelio kainai.
Kodėl ši klaida tokia dažna?
- pardavėjai greitai perpranta pirkėjus ir sako tai, ką jie nori girdėti;
- pirkėjai nori tikėti, kad rado gerą automobilį ir baigėsi jų paieškos;
- kartais mes patys sau įrodinėjame, kad „tikrai verta“ pirkti.
Kaip to išvengti:
- niekada nepasitikėkite pardavėju. Kad ir koks malonus jis bebūtų;
- reikalaukite serviso istorijos, sąskaitų, remonto kvitų. Jei jų nėra – ženklas, kad automobilio praeitis miglota;
- pasitikrinkite automobilio istoriją pagal kėbulo numerį – šią paslaugą siūlo tinklapis Autoistorija.lt. Ten rasite išsamią automobilio informaciją.
2 klaida. Pirkimas be patikros
Neretai pirkėjai pasitiki savo, o kartais ir draugo, kuris „truputį išmano apie automobilius“, nuomone. Bet šiuolaikiniai automobiliai – sudėtinga technika. Net jei variklis dirba gražiai, tai dar nereiškia, kad transporto priemonę verta pirkti. Pardavėjai taip pat moka ir paslėpti problemas. Išvalo, pripila priedų į variklį, kad pagerintų jo darbą, greitai ir nekokybiškai užmaskuoja rūdis, nuplauna varvančius skysčius.
Dažniausiai praleidžiamos problemos:
- korozija ant slenksčių ar dugno (užmaskuota dažais ar antikorozine danga);
- paslėpti variklio gedimai, kurie paaiškėja tik po kelių savaičių;
- pavarų dėžės problemos, kurios „išlenda“ tik esant apkrovai;
- elektronikos klaidos, kurias galima laikinai „ištrinti“.
Kaip to išvengti:
- visada atlikite automobilio patikrą. Tai gali kainuoti iki 100 eurų, jei pasirinksite autorizuotą servisą, tačiau problemų identifikavimas jums gali sutaupyti tūkstančius;
- jei pardavėjas nesutinka važiuoti į servisą – rekomenduojame automobilio nepirkti. Tai labai aiškus signalas, kad yra ką slėpti;
- naudokite diagnostikos įrangą (paprasta OBD įranga kainuoja nedaug, o klaidos rodomos telefono aplikacijoje).
3 klaida. Nepastebėta, suklastota rida
Lietuvoje, deja, ridos klastojimas vis dar labai paplitęs. Pardavėjai žino, kad pirkėjui mieliau pirkti automobilį su 150 tūkst. km, nei su 350 tūkst. km. Skirtumas tarp jų gali būti tik skaičiuose, bet pirkimo kaina skiriasi keliais tūkstančiais eurų.
Kodėl tai svarbu:
- automobilio rida tiesiogiai susijusi su nusidėvėjimu;
- „numušus“ ridą, automobilis atrodo patrauklesnis, bet realiai gali turėti didelių paslėptų problemų;
- permokate už automobilį;
- galite nepraeiti techninės apžiūros.
- Kaip tikrinti ridą:
- naudotis VIN patikros paslaugomis. Tokiomis, kaip aukščiau minėtas autoistorija.lt tinklapis;
- tikrinti ridą techninės apžiūros istorijoje Lietuvoje (tai galima padaryti „Regitros“ svetainėje suvedus duomenis iš automobilio dokumentų);
- stebėti automobilio saloną: nusitrynęs vairas, pavarų svirtis, centrinė konsolė ar sėdynės gali pasakyti daugiau nei spidometras.
4 klaida. Emocinis sprendimas
Dažnam žmogui – automobilis yra tik transporto priemonė keliauti iš taško A į B. Tačiau, kai kuriems mūsų tai ir svajonė, aistra, hobis ar net statuso simbolis. Ir čia slypi pavojus. Kai akys užsidega pamačius blizgantį „Audi“ ar sportišką „BMW“, logika išsijungia.
Kas dažniausiai nutinka:
- pirkėjas neskiria laiko palyginimui su kitais variantais;
- ignoruojamos smulkios problemos („ai, čia tik lemputė dega, pataisysiu“);
- pirkėjo užsidegimas pirkti numuša pardavėjo lankstumą derybose.
Kaip to išvengti:
- pirkimą planuokite racionaliai – sudarykite sąrašą kriterijų: metai, rida, kaina, degalų tipas, galia, spalva. Visko, kas jums svarbu;
- niekada nežiūrėkite tik vieno automobilio – aplankykite kelis parduodamus modelius. Idealiu atveju – bent 5;
jei pajutote, kad emocijos ima viršų – padarykite pauzę, grįžkite namo ir pagalvokite bent dieną. Net jei automobilį nupirks kol galvosite – greitai atsiras kitas.
5 klaida. Pamirštama apskaičiuoti išlaikymo kaštus
Automobilio kaina – tik ledkalnio viršūnė. Neretai pirkėjai skaičiuoja, kad gali išleisti 5 tūkst. eurų automobiliui, bet pamiršta, kad prie to dar prisidės draudimas, degalai, remontai, padangos, registracijos mokesčiai.
Kur dažniausiai apsiskaičiuojama:
- draudimas. Automobilio draudimo kaina daugiausiai priklauso nuo jūsų patirties, vairavimo istorijos, gyvenamosios vietos ir automobilio modelio. Civilinis draudimas yra privalomas, KASKO – ne. Išskyrus atvejus, kai modelis lizinguojamas;
- degalai. Pasidomėkite automobilio sąnaudomis. Vyresnio amžiaus benzininis automobilis gali imti ir 10–12 litrų/100 km. Tai gali tapti nemenka našta važiuojantiems daug kilometrų;
- remontai. Visus automobilius reikia remontuoti. Vienus dažniau, kitus – rečiau. Tačiau turėkite omenyje, kad retų ir premium segmento automobilių remonto kainos yra didesnės. Dėl konkrečių modelių pasitarkite su mechanikais;
- mokesčiai. Kol kas Lietuvoje reikia mokėti vienkartinį registracijos mokestį, kurio dydis priklauso nuo išmetamo CO2 kiekio. Jį reikia įsitraukti į automobilio pirkimo kaštus. Tačiau svarbu įvertinti tai, kad artėja ir kasmetinis taršos mokestis.
Kaip planuoti:
- pasidomėkite pasirinkto modelio draudimo, detalių ir remonto kainomis iš anksto;
- susižinokite tikslias sąnaudas;
- skaičiuokite ne tik pirkimo, bet ir kasmetines išlaidas;
- įvertinkite ar įsigytas automobilis netaps finansine našta.
Naudotą automobilį Lietuvoje galima nusipirkti sėkmingai, jei neskubate ir vengiate minėtų klaidų. \
Pirkėjui svarbiausia:
- nepasikliauti vien pardavėjo žodžiais;
- naudotis VIN patikros platformomis;
- tikrinti automobilį servise;
- kritiškai vertinti ridą;
- neleisti emocijoms užgožti logikos;
- apskaičiuoti visas išlaidas.
Pasak autoplius.lt atstovų, automobilio pirkimas – ne tik įdomus procesas, bet ir atsakomybė. Bendrovės atstovų vertinimu, jei būsite atsargūs, išvengsite brangių klaidų, o naujasis pirkinys tarnaus ilgai ir patikimai.