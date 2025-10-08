Lietuviai trokšta šių vardinių numerių ant automobilių: štai kaip atrodo ir kiek kainuoja

Naujienų portalui tv3.lt į šiuos klausimus atsakė „Regitros“ atstovė spaudai Eglė Bačionytė.
Pasak jos, kaip ir kiekvieni automobilio numeriai, vardiniai numeriai yra pasirenkami tam, kad transporto priemonė būtų atpažįstama eisme.
„Atliepiant klientų poreikius taip pat sudarome galimybę gauti numerius išduodamus eilės tvarka, pasirinkti iš jiems labiau patinkančių kombinacijų arba susikurti savo užrašą“, – pasakojo E. Bačionytė.
Vardiniai numeriai – greitai populiarėja
Pokalbio metu atstovė spaudai aiškino, kad dažniausiai į juos kreipiasi vairuotojai, kurie gauna eilės tvarka priskiriamus numerius.
Tuo metu pati sistema automatiškai parenka raidžių ir skaičių kombinaciją bei taip paženklina transporto priemonę.
Vis tik nuo 2001 metų Lietuvoje vairuotojams buvo suteikta galimybė ženklinti savo automobilį vardiniais numeriais.
„Pirmasis vardinis numerio ženklas Lietuvoje išduotas 2001 metų sausio mėnesį“, – pasakojo ji.
Pašnekovė pridėjo, kad dažnai vairuotojai šiais numeriais siekia išskirtinumo, dėl to renkasi numerius susikurti patys.
E. Bačionytė detaliai paaiškino, kaip veikia vardinių numerių pasirinkimo sistema:
„Užrašas automobiliams gali būti sudarytas nuo 1 iki 6 simbolių, iš kurių bent vienas turi būti skaičius. Simbolių eiliškumas nėra svarbus, o skaičiai gali būti naudojami vietoj raidžių.
Pavyzdžiui, jei norima vardinio numerio su vardu JONAS, vietoj raidės O gali būti rašomas 0 arba vietoj raidės A galima įrašyti 4 ir tuomet užrašas atrodytų taip – J0NAS arba JON4S.“
Populiariausi užrašai ant vardinių numerių
Įdomu tai, kad E. Bačionytė taip pat pasidalijo tam tikromis tendencijomis, kurias pastebi lietuvių vardinių numerių pasirinkime.
Anot jos, nors kiekvienas iš jų savaip išskirtinis ir unikalus, vis tik tam tikras kryptis įžvelgti galima.
„Kaip tendenciją galima paminėti, kad populiarėja asmens inicialai ir skaitmenys, pavyzdžiui gimimo diena.
Neretai juose mėgstama matyti ir automobilio modelį ar markę. Taip pat vairuotojai renkasi žodžius, kurie asocijuojasi su pomėgiais, profesija“, – dalijosi ji.
Įdomu ir tai, kad neretai įmonės pasirenka vardinius numerius kaip reklamos priemonę. Pasak jos, tai gali tapti būdų garsinti savo vardą.
Ji pridėjo, kad neretai pasirenkami užrašai, kurie sutampa su įmonės, paslaugos arba prekės ženklo pavadinimu.
„Beje, 2001 metų sausio mėnesį išduotas pirmasis vardinis numerio ženklas buvo išduotas būtent įmonei. Šiame vardiniame numerio ženkle buvo lengvai galima identifikuoti šį numerio ženklą užsakiusios įmonės pavadinimą“, – įdomybe pasidalijo ji.
„Regitros“ atstovė spaudai pridūrė, kad dabar itin populiarėja užrašai užsienio kalbomis. Pasak jos, tai gali būti susiję su raidžių skaičiumi, nes tam tikri žodžiai lietuvių kalboje ilgesni negu, pavyzdžiui, anglų kalvoje.
„Vardiniuose numeriuose ieškoma ir gražių vizualinių sprendimų, pavyzdžiui, I raidė naudojama tarsi simbolių įrėminimui – I999I.
Pastebimas ir klientų kūrybiškumas, kai yra atrandamos pačios įvairiausios kombinacijos. Pavyzdžiui: skaitmuo „2“ naudojamas kaip skiemuo „DU“, „U“ kaip angliškas žodis „YOU“ („Tu“) ir pan.“, – sakė ji.
Reikalavimai vardiniams numeriams
Nors vairuotojams yra suteikiama gana didelė laisvė renkantis vardinius numerius, vis tik taip pat yra tam tikrų reikalavimų.
Kaip pasakojo E. Bačionytė, pagrindinis tikslas yra automobilio identifikacija, dėl to vardiniais numeriais papuošti automobiliai ypač atkreipia eismo dalyvių dėmesį. Atsižvelgiant į tai, vairuotojų prašoma būti korektiškais.
„Kaip numato taisyklės, numerio užrašuose negali būti naudojami vulgarūs, žargoniniai ir neigiamas asociacijas keliantys žodžiai.
Taip pat keiksmažodžiai ir sąvokos, kurios gali būti suvokiamos kaip niekinimas, neapykantos skatinimas ar kurstymas diskriminuoti žmonių grupes.
Užrašas negali sutapti ir su nacistinės Vokietijos, SSRS valstybių, nacistinių ar komunistinių organizacijų pavadinimais, nacistinių ar komunistinių vadovų pavardėmis, jų santrumpomis“, – pabrėžė ji.
Taip pat, anot jos, automobilio vardinio užrašo priimtinumas yra vertinamas kompleksiškai – analizuojama, ar užrašas neįžeis kitų eismo dalyvių, neprieštaraus saugaus eismo principams.
Vis tik tokių atvejų, aki norimi rezervuoti vardiniai numeriai sukelia abejonių, jie yra tikrinami.
„Vardinių numerių užrašų tinkamumo įvertinimui pasitelkiamos ir viešos paieškos bei kalbų vertimo svetainės.
Tokiu būdu tikrinama, ar numerio derinyje nėra nuostatoms prieštaraujančių lietuvių ar užsienio kalbos žodžių atitikmenų“, – sakė ji.
Vardinių numerių kaina
„Regitros“ atstovė spaudai taip pat papasakojo, į ką svarbu atsižvelgti prieš užsisakant vardinius numerius.
Anot jos, šiame užraše privalo būti bent vienas skaičius, o taip pat verta atsižvelgti į kelis papildomus aspektus.
„Jei pasirinktas užrašas neprieštarauja taisyklių reikalavimams, jis yra patvirtinamas“, – sakė ji
O pasiteiravus pašnekovės, kiek vairuotojui gali kainuoti išskirtiniai, vardiniai numeriai, ji įvardijo sumą.
„Vardinių numerių kaina (2500 eurų) yra vienoda ir nepriklauso nuo pasirinkto užrašo“, – teigė ji.
