Vilniuje atidarytas naujas Visorių technologijų centras

Jo steigėjai Visoriuose planuoja vystyti Europinio lygio kosmoso ir optinių technologijų ekosistemą, teigiama pranešime.

„Vien per pastaruosius kelis mėnesius čia jau gimė bent du startuoliai gynybos ir saugumo technologijų bei fotonikos taikymo kosmoso tyrimų srityse. Be to, šiemet čia įsikurs Europos kosmoso agentūros verslo inkubavimo centras, kuris per penkerius metus padės įsisteigti bent 25 kosmoso srities startuoliams“, – pranešime sakė ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Centre įrengtos laboratorijos, padidintos švaros, testavimo ir bandymų, prototipavimo bei įmonių administracijai reikalingos patalpos, kuriose jau dirba 250 čia įsikūrusių lazerių, fotonikos bei kosmoso įmonių specialistų.

Naujame centre veikia kosmoso technologijų bendrovė „Kongsberg NanoAvionics“, lazerinio mikroapdirbimo kompanijos „Optogama“, „Optonas“, lazerinių sistemų kūrėjai „Akoneer“ ir „Direct Machining Control“, gynybos ir saugumo technologijų bendrovės „Ados-Tech“ ir „Ados pro“, medžiagų apdirbimo bendrovė „Protogama“. Čia veiks ir skaitmeninių inovacijų centras.

„Centrą vystėme atsiliepdami į išaugusius Visoriuose veikiančių lazerių ir kosmoso technologijų įmonių poreikius. Didžioji dalis naujame centre įsikūrusių įmonių mūsų parke veiklą pradėjo kaip technologiniai startuoliai, tačiau šiandien tai jau brandžios, greitai augančios ir didelę pridėtinę vertę kuriančios kompanijos, kurios garsina Lietuvą globaliose rinkose“, – sakė centro vadovas Saulius Arelis.

Bendra projekto vertė siekia 8,5 mln. eurų, iš jų 6,25 mln. eurų sudaro privačios investicijos – Šiaulių banko paskola bei centre veikiančių įmonių investicijos. Dar 2,25 mln. eurų skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

90 centre veikiančių bendrovių kuriamas technologijas ir paslaugas eksportuoja, pagrindinės rinkos – JAV, Vokietija, Prancūzija, Taivanas, Artimųjų rytų valstybės. Dauguma įmonių taip pat teikia komponentus ir paslaugas vienos kitoms.

Šešių aukštų apie 7 tūkst. kv. metrų ploto pastato Mokslininkų gatvėje statybos truko 13 mėnesių ir baigtos praėjusių metų vasarą, jį statė bendrovė „Naresta“.

Centro paslaugomis gali naudotis Lietuvos verslo įmonės ir įstaigos, kurios nori kurti ir komercializuoti inovacijas, aukštųjų technologijų kūrėjai, kurie gali gauti inovacijų kūrimui ir skaitmenizavimui reikalingas žinias, išbandyti ir testuoti prototipus.