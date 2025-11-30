 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
38
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniaus oro uoste ribojimai pratęsti ilgiau nei planuota

atnaujinta 20:05 val.
2025-11-30 18:35 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-30 18:35

Vilniaus oro uostas praneša, kad dėl pastebėtų balionų sekmadienio vakarą apribota oro uosto veikla. 

Tarptautinis Vilniaus oro uostas. ELTA / Andrius Ufartas

Vilniaus oro uostas praneša, kad dėl pastebėtų balionų sekmadienio vakarą apribota oro uosto veikla. 

REKLAMA
38

Ribojimai įvesti 18.09 val. Iš pradžių skrydžiai sustabdyti iki 21 val., tačiau netrukus pranešta, kad ribojimai pratęsti iki 23 val.

„Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi“, – rašoma oro uosto socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad šią savaitę Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio penktadienio vėlų vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiąnakt buvo cinizmo viršūnė“, – šeštadienį sakė Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, iš Baltarusijos pusės balionai pradėti leisti nuo penktadienio vakaro iki 6.30 val. ryto.

Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.         

indeliai.lt

REKLAMA
Kriminalas valdo
Kriminalas valdo
2025-11-30 18:55
Taip atrodo, kad LT valdo kontrabandininkų tinklas. JAV imasi griežtų priemonių prieš valdininkų korupciją ir kontrabandą ne tik JAV bet ir Ukrainoje. Gal laikas ir Lietuvai prašyti pagalbos
Atsakyti
koste
koste
2025-11-30 18:50
Gal gana kankintis, priešintis, gal dabar pats laikas priimti šią dievo dovaną iš dangaus
Atsakyti
pasitrauks visos skrydžių bendrovės
pasitrauks visos skrydžių bendrovės
2025-11-30 18:47
po tokių bajerių...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (38)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų