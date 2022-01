Vietoje įkurtuvių – bauda: naujuose namuose priversti gyventi nelegaliai, o valdininkai neturi laiko daryti tvarką

Portalo tv3.lt skaitytojas Aurimas (tikrieji vardas ir pavardė redakcijai žinomi) pasakojo, kad prieš tris metus įsigijo butą, tačiau daugiabutis iki šiol nėra pripažintas kaip 100 proc. baigtas.

„Tai reiškia, kad daugiabutis niekam nerūpi – nei savivaldybei, nei namo vystytojui, niekas nesirūpina gatvių valymu ir apšvietimu. Be to, mums tiekiamas prastos kokybės purvinas vanduo iš nelegalaus gręžinio. Tačiau dėl to irgi niekas nesirūpina. Kaimynai, kurie daugiabutyje gyvena 2 ar 3 metus, jau skundžiasi sugedusiais buitiniais prietaisais.

Namo vystytojas apskritai atsisako su gyventojais kalbėtis. Neatsiliepia į skambučius, neatrašo į elektroninius laiškus. Be to, su namo vystytojais irgi nemaža sumaištis. Įmonė „Domus Estate“ vykdė keletą projektų – „Pilaitės terasos I“, „Pilaitės terasos II“ ir kt., kiekvienas projektas turi dar atskirą įmonę tuo pačiu pavadinimu“, – pasakojo vyras.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jo, vėliau įbuvo įkurta dar viena nauja įmonė „Urban1“, visi senosios įmonės darbuotojai perėjo dirbti į naująją.

„Dabar nei senosios, nei naujosios įmonės vadovai nesileidžia į kalbas, kaltina vienas kitą. Todėl kreipiausi į Statybų inspekciją. Jos komentaras dėl šios situacijos nustebino.

Anot inspekcijos, nepriduotuose daugiabučiuose žmonėms apskritai draudžiama gyventi ir naudotis būstais. Todėl savivaldybė gali gyventojams skirti baudas už tai, kad jie gyvena savo namuose“, – piktinosi Aurimas.

Jo teigimu, taip išeina, kad jeigu vystytojas niekada nepriduos daugiabučio, gyventojai bus veltui nusipirkę butus, nes negalės juose gyventi.

Įmonės komentarų nepateikė

Su įmones „Pilaitės terasos I“, „Pilaitės terasos II“ valdančios bendrovės „Domus Estate“ atstovais portalui tv3.lt susisiekti nepavyko. Jie neatsiliepė į telefono skambučius, neatrašė į laiškus.

Su dar viena įmone „Urban1“ susisiekti nepavyko. Registrų centro duomenimis, šiuo metu ji yra laikoma bankrutuojančia.

REKLAMA

REKLAMA

Patikrinimams savivaldybė neturi laiko ir darbuotojų

Vilniaus miesto savivaldybės Būsto administravimo skyriaus vedėjas Marius Žvinklys sakė, kad savivaldybė nerenka duomenų, kiek mieste yra nebaigtos statybos objektų, tačiau gauna daugybę skundų, iš kurių pernai peržiūrėjo vieną.

„Registrų centro 2021 m. duomenimis, nebaigtos statybos objektų, kuriems netaikomos Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo numatytos lengvatos, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje buvo 3139. Todėl tikėtina, kad nebaigtos statybos objektų registruotų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje yra dvigubai daugiau. Statybos įstatymas draudžia naudoti nebaigtos statybos pastatytą.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyrius kontroliuoja, ar nebaigtos statybos daugiabučiai nėra naudojami, tačiau dėl gaunamų skundų kiekio ir darbuotojų trūkumo patikrinti visus nebaigtos statybos objektus nespėjama. Per 2021 m. buvo surašytas tik 1 protokolas už nebaigtos statybos statinio naudojimą “, – pasakojo savivaldybės specialistas.

REKLAMA

REKLAMA

Anot jo, Vilniuje naudojamiems nebaigtos statybos pastatams, kuriems netaikomos NT mokesčio įstatymo numatytos lengvatos, yra taikomas padidintas 3 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas.

Įspėja apie baudas iki 1500 eurų

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija komentavo, kad naują daugiabutį gyvenamąjį namą galima naudoti tik atlikus statybos užbaigimo procedūras ir jį įregistravus Nekilnojamojo turto registre (NTR).

„Taip numato įstatymas. Naujame daugiabutyje galima gyventi tik užbaigus jį statyti ir statybos užbaigimo komisijai surašius statybos užbaigimo aktą. Neužbaigtame statyti daugiabutyje galima vykdyti statybos darbus, tačiau gyventi ar vykdyti kitokią veiklą yra draudžiama.

Pastatų naudojimo priežiūrą vykdo savivaldybių administracijos. Pastarosios ir turi teisę taikyti administracinę atsakomybę už gyvenimą neregistruotame name. Gyventojai gali gauti baudą nuo 140 eurų iki 1500 eurų“, – įspėjo Statybos inspekcija.

REKLAMA

REKLAMA

Anot jos, statybų užbaigimą privalo organizuoti statytojas, į jį pirmiausia ir turi kreiptis būsto savininkai, jei vėluoja ar nevykdomi pirkimo – pardavimo sutartyse numatyti sutartiniai įsipareigojimai dėl daugiabučio statybos ir jo statybos užbaigimo procedūrų, aplinkos sutvarkymo darbų.

„Jei statytojo nebėra, jis yra bankrutavęs ar pan., tada pastato bendraturčiai galėtų organizuoti daugiabučio užbaigimo procedūras, prašydami išduoti statybos užbaigimo aktą ir teikdami statybos užbaigimo komisijai privalomuosius dokumentus, jeigu jie ar jų paskirtas asmuo atitinka statytojui keliamus reikalavimus.

Atkreipiame dėmesį, kad norint būti naujo daugiabučio statytoju, neužtenka valdyti nebaigtą statyti pastatą, – statytojas žemės sklypą (teritoriją), kuriame (kurioje) statomas statinys, turi valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais įstatymų nustatytais pagrindais“, – komentavo inspekcija.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jos, teisės aktuose nėra nurodyta per kiek laiko turėtų būti pastatytas ir įregistruotas užbaigtas statyti pastatas.

„Teisės aktai numato tik tarpinius nebaigto statyti daugiabučio gyvenamojo namo registravimus. Pirmas registravimas turi būti atliekamas ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo pradžios. Pasikeitę nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenys tikslinami ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus nuo nebaigto statyti įregistravimo NTR. Sustabdžius statinio statybą, nebaigto statyti statinio kadastro duomenų NTR tikslinti neprivaloma.

Statybos užbaigimo procedūrų metu tikrinama: ar surašyti statinio inžinerinių sistemų ir sklypo inžinerinių tinklų išbandymo aktai, ar sklypo susisiekimo komunikacijos atitinka statinio projekto sprendinius, ar nepažeisti esminiai statinio projekto sprendiniai – laikančiosios konstrukcijos, statinio išorės matmenys, statinio vieta), ar nepažeisti su statinių paskirtimi susiję statinio projekto sprendiniai bei kiti reikalavimai“, – aiškino statybų inspekcija.

REKLAMA

REKLAMA

Ji pastebėjo, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovas užbaigiant statybą tikrina statinio atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems visuomenės sveikatos saugos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

„Todėl gyventojai nuspręsdami gyventi neužbaigtos statybos būste, visų pirma, turi suvokti savo atsakomybę, kad jie nesilaikydami teisės aktų reikalavimų rizikuoja savo ir savo šeimos narių gyvybe ir sveikata “, – sakė inspekcija.

Vengė pasirašyti sutartis

Portalas tv3.lt primena, kad jau anksčiau rašė apie šį daugiabutį. Tada Aurimas skundėsi, kad įmonė delsė pasirašyti notarinę sutartį, nors pinigai už butą buvo jau sumokėti.

Įtariu, kad visos tos įmonės yra viena didelė sukčių schema. Jie steigia vis naujas įmones, toliau pardavinėja butus ir apgaudinėja pirkėjus“, – įtarimais anksčiau dalijosi Aurimas.

Nesutarimai tarp akcininkų

Tuo metu portalui tv3.lt „Domus Estate“ vadovas D. Kelmelis tikino, kad, apgauti jis nieko nesiekia. Tačiau taip pat papasakojo, kad kilus nesutarimams su kitu įmonės akcininku Audriumi Zakaru, šis persiviliojo iš jo darbuotojus ir įkūrė naująją įmonę „Urban1“.

REKLAMA

REKLAMA

„Naujosios įmonės vadovas neleidžia parduoti tam tikro turto, todėl negalime atsiskaityti su butų pirkėjais, nes butai yra įkeisti į hipoteką. Ginčą sprendžiame teisiniu keliu, tačiau viskas gali užtrukti keletą mėnesių, todėl labai apgailestauju ir prašau butų pirkėjų palaukti.

Suprantu, kad butų pirkėjai šiuo metu yra nežinioje, juos trikdo atsiradusios dvi įmonės. Antrasis akcininkas bando užvaldyti senąją įmonę ir akcijas teigdamas, kad naujoji įmonė priklauso „Domus Estate“ grupei, tačiau tai netiesa. Naujai įmonei puikiai sekasi apgaudinėti žmones, nes jos darbuotojams liko visi tie patys kontaktai, telefono numeriai. Tad pirkėjai nustemba sužinoję, kad paskambino nebe „Domus Estate“, o jau „Urban1“ įmonei. O ši dėl visko kaltina mane, teigia, kad jų butai jau įkeisti kitiems kreditoriams. Tačiau tai ne tiesa. Turiu tai įrodančius dokumentus ir butų pirkėjams viską paaiškinu“, – pasakoja D. Kelmelis.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak įmonės vadovo, antrasis akcininkas apgavystėmis siekia laimėti laiko.

„Kol aiškinausi pirkėjams nebuvo kada kreiptis į teisininkus, tačiau dabar visa informacija perduota teisininkams. Tad tikiuosi kuo palankaus mums visiems sprendimo“, – tikino D. Kelmelis.

Portalas tv3.lt taip pat susisiekė ir su įmone „Urban1 valdymas“. Ši neigė esanti kaip nors susijusi su skaitytojo istorija.

„Iš pateiktos informacijos, galime daryti tik prielaidą, kad situacija yra susijusi su pirkėjo priešnotarine pasirašyta sutartimi su įmone „Pilaitės terasos 2“, kurios vadovas, remiantis oficialiais duomenimis, eina ir vadovaujančias pareigas įmonėje „Domus Estate“.

Remiantis mūsų bendrovės sandorių su klientais analize ir pateikta informacija, labiausiai tikėtina, kad pasirašant sandorį, avansas buvo sumokėtas į „Pilaites terasos 2“ ar su jos vadovais susijusias sąskaitas, tad mūsų atstovaujama įmonė nesusijusi su minėta situacija ir negali nieko plačiau paaiškinti. Tikslingiausia būtų kalbėti su įsipareigojimus turinčios vykdyti „Domus Estate“ ar „Pilaitės terasos 2“ vadovu“, – teigiama atsiųstame komentare.