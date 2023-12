Vienkartinius maišelius apmokestino, o šiaudelius vis tiek deda į celofaną?

Nemažai žmonių visame pasaulyje dalinosi nuotraukomis, kuriose matomas popierinis šiaudelis plastikinėje pakuotėje. Vieniems tai kelia pasipiktinimą, kiti tikina, kad kitos alternatyvos tiesiog nėra.

Vis tik viena lietuvė pastebėjo, kad anksčiau buvo galima matyti plastikinius šiaudelius, supakuotus popieriuje, dabar situacija atvirkštinė – popieriniai šiaudeliai plastike.

Ji skundėsi, kad popieriniai šiaudeliai nėra pritaikyti naudojimui, nes labai greitai suplyšta. Vis tik Lietuvoje toliau svarstoma, kaip mažinti plastiko naudojimą apmokestinant gyventojų dažnai naudojamus produktus, tokius kaip vienkartiniai puodeliai kavinėse.

Į tv3.lt kreipėsi kaunietė Daiva (tikras vardas ir pavardė redakcijai žinomi), kuri piktinosi dvigubais standartais dėl plastiko ir apskritai taršos.

Ji atkreipė dėmesį, kad anksčiau plastikiniai šiaudeliai buvo pakuojami popierinėse pakuotėse. O dabar, kai tokių šiaudelių nebeliko, nes juos pakeitė popieriniai, plastikinės tapo pakuotės.

„Ir turbūt ne aš viena negaliu pakęsti tų popierinių šiaudelių, kurie yra visai tam nepritaikyti. Vos po kelių minučių mirkę kokiame nors gėrime tampa koše, plyšta, linksta, nebeišeina pro juos gerti.

Tad, manau, kokybiškiems šiaudeliams, net jei jie ir teršia gamtą, plastikas yra reikalingas labiau, nei jų pakuotėms, kurias galima daryti iš tvirto popieriaus, kaip buvo anksčiau. Bet ir dabar vien prie sulčių vaikams galima matyti pritvirtintus popierinius šiaudelius, kurie yra plastike“, – rašė moteris.

2019 m. buvo priimta Europos Sąjungos (ES) Vienkartinio plastiko mažinimo direktyva. Remiantis ja, iki 2026-ųjų būtina gerokai sumažinti plastikinės maisto taros ir gėrimų indelių su kamšteliais ir dangteliais suvartojimą.

Dėl to po 2 metų (nuo 2021 m. liepos 3 d.) visoje ES, įskaitant Lietuvą, nebeliko plastikinių ausų krapštukų, stalo įrankių, lėkščių, šiaudelių, gėrimų maišiklių, oro balionėlių lazdelių.

Taip pat iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintų vienkartinių gaminių ir maisto taros, gėrimų indelių ir jų dangtelių, pagamintų iš polistireno putplasčio.

Anot Daivos, viskas pradedama ne nuo to galo: „Jau geriau ties pakuotėmis padirbėtų, bet bent šiaudeliai būtų normalūs. O dabar „saugome gamtą“, negalėdami normaliai atsigerti, nors pakuotės – vis vien iš plastiko.“

Šį prieštaringą ne ekologišką ekologiškų šiaudelių įpakavimą pastebėjo ir daugiau žmonių visame pasaulyje.

Pavyzdžiui, internetiniame forume „Reddit“ viena moteris dalinosi nuotrauka, kurioje matoma kartoninė kavos pakuotė su popieriniu šiaudeliu.

„Naudokime popierinius šiaudelius ir supakuokime juos plastike“, – ironiškai pridūrė ji.

Socialiniame tinkle „X“ (anksčiau žinomas kaip „Twitter“) vienas asmuo, slapyvardžiu Gabbar, taip pat pasidalijo plastikinės popierinio šiaudelio pakuotės nuotrauka, kuri paprastai būna pritvirtinta ant mažų tetra pakuočių.

„Popierinis šiaudelis plastikinėje pakuotėje“, – prie nuotraukos nurodė Gabbar.

Paper straw in a plastic wrapper. This in one snapshot is what is wrong with wokes. pic.twitter.com/zGvCbVF9d9