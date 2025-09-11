„Via Lietuva“ už 40 mln. eurų ruošiasi tiesti 7 kilometrų aplinkkelį ties Gaižiūnų poligonu

Įmonė baigė rengti Jonavos pietrytinio aplinkkelio antro etapo projektą – darbai turėtų prasidėti kitąmet, gavus finansavimą iš karinio mobilumo projektams skirtų lėšų, ketvirtadienį pranešė „Via Lietuva“.
„Jonavos pietrytinis aplinkkelis – svarbi karinio mobilumo jungtis, užtikrinsianti sklandų NATO sąjungininkų karinės technikos judėjimą aplink šalia esantį Ruklos poligoną. Aplinkkelis svarbus tiek šalies verslo plėtrai, tiek gyventojų patogumui“, – pranešime sakė „Via Lietuvos“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Skelbiama, kad aplinkkelis prasidės nuo tilto per Nerį, ties Skaruliais, ir tęsis piečiau, maždaug iki Šveicarijos kaimo, kur vėl susijungs su magistraliniu keliu.
Čia planuojama įrengti dvi naujas žiedines sankryžas, du viadukus, tunelį po geležinkeliu, požeminę pėsčiųjų perėją.
Be to, planuojama rekonstruoti magistralinio kelio Kaunas–Daugpilis 27,8–29 km ruožą bei kelių šimtų metrų ruožus dviejuose rajoniniuose keliuose – tarp Aleksandrinės ir Šveicarijos bei Jonavos ir Meškonių.
Visas projektas bus įgyvendinamas dviem etapais – pirmiausia bus įrengtas dviejų juostų kelias, rekonstruotas kelias tarp Jonavos ir Mijaugonių, įrengtos dvi žiedinės sankryžos, rekonstruotas pėsčiųjų ir dviračių takas.
