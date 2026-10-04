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TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Važiuosite prisipilti degalų? Siunčia svarbią žinią vairuotojams dėl dyzelino ir benzino

2026-10-04 10:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Lukas Dulskas
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 10:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

Iki šiol degalinių tinklai siūlo kelias skirtingas galimybes vairuotojams – užsipilti standartinės klasės degalų arba brangesnio dyzelino, benzino, kurį neretai reklamuoja verslo atstovai. 

Iki šiol degalinių tinklai siūlo kelias skirtingas galimybes vairuotojams – užsipilti standartinės klasės degalų arba brangesnio dyzelino, benzino, kurį neretai reklamuoja verslo atstovai. 

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Tačiau ar iš tiesų reklamuojami brangesni degalai gali reikšti ir tai, kad su transporto priemone galėsite įveikti tolimesnį atstumą, palyginti su standartinės klasės degalais, kurie kainuoja pigiau? Ir ar verta į transporto priemonę pilti ne 95, bet 98 rūšies benziną?

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Apie degalų savybes, o taip pat ir vairuotojų gudrybes, kaip sutaupyti degalų, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo „Vilnius Tech“ universiteto profesorius Saugirdas Pukalskas ir naudotų automobilių asociacijos vadovas Vismantas Baršys.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

Degalinėse kiekvienas vairuotojas gali matyti atskirus reklaminius pranešimus apie tai, kad yra neva aukštesnės kokybės degalų. Jie žymimi „Pro“, „Plius“ ir kitomis žymomis.

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Ar tai nėra tik reklaminis triukas? Ar iš tiesų yra didelis skirtumas, pavyzdžiui, jei įsipilsime įprasto dyzelino ar degalinių tinklų reklamuojamų brangesnių degalų?

S. Pukalskas. Skirtumas, tai tikrai yra, bet nereikia tikėtis, kad, įsipylus tą geresnį kažkokį dyzeliną ar benziną, ženkliai sumažės degalų sąnaudos 100 kilometrų.

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Greičiausiai, to apčiuopiamo kažkokio rezultato tai nebus, bet tas brangesnis dyzelinas ar benzinas dažniausiai turi tam tikrų kitų gerųjų savybių, kurios gali tą patį variklį apsaugoti nuo tam tikro užsiteršimo ir, sakykime, jis ilgiau tarnaus.

Gali būti, kad sumažės teršalų kažkokie kiekiai. Kaip, pavyzdžiui, ir tas pats dyzelinas, kuris gaminamas pagal antros kartos technologiją – tai jis turi tikrai geras savybes, ženkliai geresnes negu pirmos kartos biodyzelinas.

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Ir nors tikrai negalima pajausti, kad sąnaudos kažkokios ženkliai didesnės, bet, kalbant apie teršalus, kietąsias daleles arba azoto oksidus, jų tikrai sumažėja, ir visai kitas yra degimo procesas netgi to dyzelino.

Jis lengviau užsiliepsnoja, kas labai svarbu dyzeliniam automobiliui, kad, įpurškus degalus, jie kaip įmanoma lengviau užsiliepsnotų, kad suspėtų įvykti procesas ir kad jis būtų ekonomiškas. Tai tie degalai tikrai duoda efektą.

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Iš esmės vėlgi oktaninis skaičius ir apskritai rūšys benzino – 95, 98. Dažnai šiuo atveju gamintojai vis tiek nurodo, kad būtų galima pilti 95 rūšies benziną. Tačiau yra įsitikinimas iš kai kurių vairuotojų pusės: „Aš palepinsiu savo automobilį ir pilsiu būtent 98 rūšies benziną.“ Ar yra prasmės vėlgi lepinti tą savo transporto priemonę?

S. Pukalskas. Tai labai priklauso nuo to, ką gamintojas rekomenduoja. Nereikia manyti, kad jeigu į bet kurį automobilį pilsime aukštesnio oktaninio skaičiaus benziną, tai jis iš karto automatiškai sumažins degalų sąnaudas ar kažką pagerins.

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Dažniausiai instrukcijoje, jeigu bus parašyta, kad minimumas, sakykime, 95, bet rekomenduojamas, pavyzdžiui, 98, tada tikrai, įsipylę į tokį automobilį aukštesnio oktaninio skaičiaus benziną, mes pajausime tą skirtumą, nes toks automobilis dažniausiai turi tam tikrą valdymo programoje įrašytą algoritmą, kuris pajaučia, kad tai yra didesnio oktaninio skaičiaus degalai, ir gali perreguliuoti tam tikrus variklio parametrus.

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FOTOGALERIJA. Transportas, eismas, spūstys

Tai pagrindinis dalykas, pavyzdžiui, uždegimo momentą paankstina. Kuo ankstesnis uždegimo momentas, tuo ekonomiškiau variklis veikia. Bet vėlgi su žemesnio oktaninio skaičiaus benzinu mes šito negalime labai padaryti, nes tada gali prasidėti detonacija.

Tai reiškia, tas ankstinimas galimas tiktai su aukštesnio oktaninio skaičiaus degalais, ir tokiu būdu tada ekonomiškumas pagerėja ir galima iš to išpešti naudą.

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Siūlymų, kaip sumažinti tas kainas, buvo apstu. Kaip Jūs vertinate tą dabartinę politiką šiuo klausimu, įvertinant ir kitų valstybių pavyzdžius?

V. Baršys. Gal kainų neįmanoma sumažinti. Ir vien, žiūrint į kaimynus, ta pati Lenkija vėlgi nuėmė visas tas lengvatas. Tai degalai kainuoja panašiai tiek Lenkijoje, tiek Vokietijoje, tiek Latvijoje.

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Mano nuomone, kad bėda didesnė, jeigu piltume mes pas kaimynus ir jiems mokesčius neštume. Bet kol to masinio veiksmo nėra, tai matyt, aišku, džiaugiasi Vyriausybė, trina rankomis, kad ir pridėtinės vertės mokesčio daugiau surenka, kai daugiau kainuoja, ir to paties akcizo.

Tai čia, kaip sakoma, elektromobiliai nemoka jokio akcizo, jeigu taip lygintume, nors kelius naudoja žymiai daugiau net su savo svoriu negu kad paprasti automobiliai. O šiaip tai siūlymas visiems mažiau važiuoti. Jeigu nereikia, nevažiuokite, kiečiau padangas prisipūskite.

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Viešojoje erdvėje dalijamasi tomis idėjomis, kaip sutaupyti tų degalų, siūloma pilti aliejų. Kai kas mačiau skiedžia ir jau panaudotą alyvą.

Kiek rizikinga šiuo atveju sugadinti įpurškimo sistemas ar apskritai visą variklio darbą su tokiais eksperimentais?

S. Pukalskas. Tai tiek aliejus, tiek atidirbę tepalai gali turbūt būti pilami tik į dyzeliną. Turbūt į benzininius automobilius – net apskritai jau niekas nekalba ir niekas nebando to daryti, bet aliejus tai vis dėlto nėra degalai.

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Tai yra tokia žaliava tik, galima sakyti, degalų, biodegalų gamybai. Jie nėra paruošti tinkamam naudojimui šiuolaikiniame dyzeliniame automobilyje ir todėl, kad jų, visų pirma, klampa visai ne tokia. Vadinasi, išpurškimo kokybė bus blogesnė.

Jie turi dervų savo sudėtyje. Vadinasi, tos dervos kažkur gali nusėsti ant purkštukų sienelių, sakykime, ant pačių išpurškimo angų, ir dar labiau pabloginti išpurškimo kokybę. Ir tokiu būdu ilgainiui gali būti taip, kad reikės keisti tuos purkštuvus ar net ir patį degalų siurblį, kas, aišku, gali sukelti tam tikrų finansinių iššūkių.

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O atidirbusi alyva tai yra apskritai teršalas. Jo negalima niekaip, nes toje alyvoje yra įvairiausių dalykų, kaip kietųjų dalelių, įvairiausių metalo kažkokių dalelių, sunkiųjų metalų ir visokių kitokių teršalų. Tai ji turi būti utilizuojama, ir jeigu mes ją sudeginsime, tiesiog tie teršalai visi bus paskleisti į aplinką. Tai vienas dalykas.

Bet kitas dalykas, aišku, jie ir kenkia pačio automobilio variklio sistemoms, nes jeigu tai yra kažkokios metalo drožlės, jos gali pakenkti tiek patiems purkštuvams, tiek degalų siurbliui. Ir vėlgi tas remontas gali labai brangiai kainuoti.

Visą pokalbį galite žiūrėti vaizdo įraše, esančiame šio straipsnio viršuje.

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