Tokius automobilius lietuviai perka vis dažniau:100 km nuvažiuoja ir už 6 eurus

Vien Lietuvoje tokių mašinų per kelerius metus padaugėjo šešis kartus, o Europoje – jau kas penktas naujas automobilis yra varomas elektra.
Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Panevėžietis Renaldas Puronas įsėda į savo „Hyundai Kona“ elektromobilį, kurio kaina siekia apie 20 tūkstančių eurų. Vyriškis važinėja juo jau penkerius metus. Šiuo elektromobiliu R. Puronas jau nuvažiavo apie 150 tūkstančių kilometrų.
„Pilnai pasikraunu automobilį už 25 eurus, realiai galiu nuvažiuoti 450 km vasarą. Tai šimto kilometrų nuvažiavimas kainuoja apie šešis eurus“, – pasakoja R. Puronas.
Tad, kaip pats R. Puronas sako, vienas iš didžiausių privalumų – mažesnės kasdienės kuro išlaidos.
„Kažkur, sakykim, nuo 50–75 procentų dyzelino kainos“, – teigia R. Puronas.
Pilnas įkrovimas užtrunka apie valandą, tačiau dažniausiai pakanka 15–20 minučių. Tad ką galvoja vyriškis, matantis degalinių švieslentėse kylančius skaičiukus?
„Ką pagalvoju? Gerai, kad turiu elektromobilį“, – nusijuokia panevėžietis.
Dažniau renkasi elektromobilius arba hibridinius automobilius
„Regitros“ duomenimis, dar 2022 m. lengvųjų elektromobilių ir įkraunamų hibridų Lietuvoje buvo kiek daugiau nei 10 tūkstančių. Po dvejų metų jų skaičius perkopė 23 tūkstančius, o iki šių metų rugsėjo 9 dienos – jau artėja link 60 tūkstančių.
Populiariausia grynųjų elektromobilių markė išlieka „Tesla“ – šiemet ji sudarė beveik kas penktą įregistruotą grynąjį elektromobilį. Toliau rikiuojasi „Volkswagen“, „Audi“, „Škoda“.
„Šį pusmetį pirmą kartą į dešimtuką pateko kiniškas automobilis „BYD“ ir panašu, kad ta tendencija bus auganti“, – teigia „Regitros“ atstovas Tautvydas Paliulis.
O elektromobilių skaičius sparčiai auga ne tik Lietuvoje, o ir visoje Europoje. Statistikos duomenimis, grynųjų elektromobilių per penkerius metus išaugo daugiau nei dvigubai. 2021 m. jie sudarė kiek daugiau nei 9 procentus visų naujų automobilių, o šiemet – jau beveik 22 procentus.
„Naujų elektromobilių pardavimai susilygino su benzininių automobilių pardavimais ir yra lygiai tokie patys, tai to niekada nėra buvę ir, galima sakyti, kad tai yra lūžis. Turbūt tikėtina, kad kitais metais ir aplenks“, – sako VU ekonomistė Živilė Simonaitytė-Vasiliauskienė.
Daugėja gamintojų
Keičiasi ir pati pasiūla. Anot automobilių rinkos ekspertų, jei anksčiau elektromobilių gamintojus buvo galima kone suskaičiuoti ant rankų pirštų, šiandien Europoje jų – apie keturias dešimtis, o pirkėjams siūloma maždaug 180 skirtingų modelių. Sparčiausiai elektromobiliai įsitvirtina Šiaurės Europoje.
Europos elektromobilių rinkoje vis ryškiau matomi ir Kinijos gamintojai, kurių elektromobilių kainos prieinamesnės, gali siekti ir apie 20 tūkstančių eurų. Elektromobilių patrauklumą didina ir brangstantys degalai.
Nors elektromobilių daugėja, Lietuvoje jie vis dar sudaro vos apie 3 procentus visų automobilių. Tuo metu daugiau nei 60 procentų šalies lengvųjų automobilių vis dar varomi dyzelinu.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.