Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
19
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įspėja apie rimtesnę grėsmę nei degalų kainos: „Klaida buvo padaryta...“

2026-10-03 15:00 / šaltinis: Žinių radijas / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Žinių radijas / Parengė:
2026-10-03 15:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dyzelino kainai Lietuvoje perkopus 2 eurus už litrą, valdžia ieško būdų ją mažinti, tačiau akcizo lengvatos kainuotų dešimtis milijonų eurų. Tuo metu Latvija jau nusprendė dyzelino akcizą mažinti iki ES leidžiamo minimumo.

„Užprogramuota, kad kaina kils iki 2,30 eurų“: degalinių valdytojai įspėja apie naują dyzelino kainų šuolį (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (11)

Dyzelino kainai Lietuvoje perkopus 2 eurus už litrą, valdžia ieško būdų ją mažinti, tačiau akcizo lengvatos kainuotų dešimtis milijonų eurų. Tuo metu Latvija jau nusprendė dyzelino akcizą mažinti iki ES leidžiamo minimumo.

REKLAMA
19

Apie tai laidoje kalbėjo Vilniaus universiteto ekonomistas doc. dr. Algirdas Bartkus, socialdemokratas Tomas Martinaitis ir konservatorius Mindaugas Lingė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip išspręsti dyzelino kainos problemą?

Kaip jūs siūlytumėte spręsti šią problemą?

T. Martinaitis: Kalbant apie galimus sprendimus, norėtųsi, kad jie nebūtų tokie trumpalaikiai ir trumparegiški. Norėtųsi pirmiausia kalbėti apie sprendimus trumpuoju laikotarpiu, bet greta reikėtų kalbėti ir apie sprendimus ilguoju laikotarpiu.

REKLAMA
REKLAMA

Jūs laidos pradžioje užsiminėte apie Latvijos priimtą sprendimą. Aš dabar taip pat keliauju automobiliu iš Talino, kur vyko Baltijos Asamblėjos parlamentinė sesija, ir teko kalbėti su Latvijos kolegomis.

REKLAMA

Jie iš tikrųjų gyvena rinkiminėmis nuotaikomis. Ateinančią savaitę Latvijoje vyks parlamento rinkimai, ir buvo priimtas sprendimas, apie kurį jūs kalbate – sumažinti akcizą iki Europos Sąjungos minimumo. Natūralu, kad tai valstybei kainuos ypač daug biudžeto pajamų.

Vis dėlto jie yra rinkiminiame cikle, o rinkimų laikotarpiu tos problemos tampa ypač aštrios, politiniai oponentai jomis ypač naudojasi. Mūsų šalyje, manau, reikėtų labiau vertinti atsakingą požiūrį į ilgalaikius sprendimus. Turime priimti tokius sprendimus, kurie ilgoje perspektyvoje padarytų mus mažiau priklausomus nuo kuro kainų šuolių globalioje rinkoje.

REKLAMA
REKLAMA

Pigesni traukinių ir autobusų bilietai – ar to pakanka?

Vyriausybė vietoje akcizo mažinimo svarsto atpiginti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietus. Ar manote, kad to pakanka?

T. Martinaitis: Tikrai nemanau, kad to pakanka. Mes ir praėjusią savaitę, trečiadienį, frakcijos metu turėjome karštą pokalbį su finansų ministru būtent apie priemones, kurias reikėtų taikyti. Žinoma, suprantu finansų ministrą, kuris yra atsakingas už visos valstybės finansų subalansavimą, atsakingą požiūrį ir nesivaikymą pigių, greitų sprendimų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bet mes, ypač vienmandatėse išrinkti politikai, jaučiame didelį visuomenės, mūsų rinkėjų spaudimą imtis priemonių, kurios bent jau parodytų valdžios jautrumą dabartinėje situacijoje. Taip, kalbame apie papildomas lengvatas transporto sektoriuje, kurios skatintų žmones labiau persėsti iš privačių automobilių į viešąjį transportą, bet natūraliai suprantame, kad to nepakanka. Turime kalbėti ir apie akcizą, apie ilgalaikę akcizo strategiją.

REKLAMA

Vis dėlto mūsų valstybėje CO2 dedamajai buvo prisiimti vieni didžiausių įsipareigojimų mūsų regione. Dar ir prieš kuro krizę kuras Lietuvoje kainavo brangiau negu Lenkijoje, brangiau negu Latvijoje. Bet atitinkamai mes ir subalansavome savo biudžetą, orientuodamiesi į tai.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

Tikrai nemaža akcizo dalis keliauja tam pačiam Gynybos fondui, kuris šiandien padeda atliepti egzistencines grėsmes, kurias patiriame valstybėje. Taip pat turime kalbėti ir apie biodegalų kainos dedamąją bendroje kuro kainoje. Atrodo, galbūt trumpoje perspektyvoje tai galėtų atpiginti kurą, bet ilgojoje perspektyvoje vėl būtume priklausomi nuo globalių kuro kainų.

REKLAMA

Čia reikia pasverti, kokias šiandien galime padaryti lengvatas tam, kad ateityje būtume konkurencingesni. Tokių sprendimų negalime priimti taip greitai. Pavasarį tam tikri panašūs sprendimai buvo priimti, bet tuomet galvojome, kad tai yra laikina krizė, kuri ilgoje perspektyvoje pasikeis. Šiandien matome, kad situacija nesikeičia ir turime kalbėti apie ilgalaikę valstybės strategiją.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip jūs siūlytumėte spręsti šią dyzelino kainos problemą?

M. Lingė: Pirmiausia turėtume apsibrėžti, kokią problemą norime išspręsti. Ar mes norime tiesiog atpiginti kuro kainą, ar norime turėti užtikrintas pajamas į biudžetą? Nuo to gali priklausyti atsakymai.

Dabartinė situacija rodo, kad akcizas yra surenkamas pagal planą. Didžiausia problema yra tai, kad padidinus tarifus 17 proc. sumažėjo tranzitu užsipilamo dyzelino, apskritai kuro, kiekiai. Tačiau dėl didesnių tarifų akcizo mokestis yra surenkamas.

REKLAMA

Dabar, dėl kuro kainų krizės pasaulyje, matome situaciją, kuri tikrai kelia įtampų. Suprantame, kad tas neužtikrintumas egzistuoja įvairiausiose valstybėse, kurios taip pat turi tuos pačius iššūkius. Jeigu norime tapti konkurencingi su kaimynais, kad kuras būtų pigesnis, suprantame, kad turėtume didelius nuostolius biudžetui.

REKLAMA

Tada turėtume kitą klausimą – kuo padengti tas biudžeto netektis, kokiomis pajamomis kompensuoti kitų viešųjų paslaugų užtikrinimą. Šitoje vietoje negalima kalbėti vien apie didesnį ar mažesnį akcizo tarifą, labai aiškiai neapsibrėžus, kokią problemą norime išspręsti.

Ponas Martinaitis mini ilgalaikius iššūkius. Aš su juo sutinku, bet norėčiau tą ilgalaikiškumą išplėsti į dar ilgesnę perspektyvą. Tokios krizės apskritai yra netgi galimybė greičiau paspartinti transformaciją. Mūsų Biudžeto ir finansų komitete taip pat turėjome rimtus svarstymus. Lietuvos bankas pateikė tokią perspektyvą, kad per 50 metų pasaulio ekonomikoje priklausomybė nuo naftos sumažėjo 60 proc. Ir tai yra mažėjantis rodiklis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jeigu tos dinamikos sieksime, naftos sektorius ir vėliau gali patirti įvairių krizių, kurių mes nekontroliuojame. Todėl mūsų pagrindinis ilgalaikis uždavinys – kuo labiau apsirūpinti alternatyvomis. Viena iš tokių alternatyvų, be abejo, yra elektra.

Čia galime spartinti dar labiau, negu buvome užsibrėžę, elektros gavybos klausimų sprendimą. Pavyzdžiui, galima kelti klausimą: koks likimas jūros parkų? Matėme tam tikrus stabdžius, matėme abejones dėl antrojo parko. Galima klausti, ar neturėtume sparčiau diskutuoti apie naujos kartos branduolinę energetiką.

REKLAMA

Tai vėl yra apie ilgalaikius sprendimus, nes mes, nuo krizės prie krizės mažindami ar didindami akcizų tarifus, pačios problemos esmės neišspręsime. Galbūt paimituosime tam tikrą socialinę inžineriją, sukursime psichologinį efektą, kad valdžia kažką turi daryti, nes toks yra jos lūkestis. Tačiau realaus problemos išsprendimo nebus, nes sprendžiant vieną problemą galima susikurti kitą.

REKLAMA

Yra apie ką pagalvoti kalbant apie akcizo tarifus tuo kampu, kad tarifas pasidarytų šiek tiek konkurencingesnis ir mažėtų paskatos degalus pilti kitose valstybėse, kad tranzitas per Lietuvą nebūtų toks skausmingas.

Jeigu peržiūrėjus akcizo tarifus būtų galima pasiekti efektą, kad Lietuvoje padaugėtų užsipylimų ir galiausiai turėtume teigiamą rezultatą, tada šis klausimas yra svarstytinas. Bet jeigu tiesiog konkuruosime su tokiomis ekonomikomis kaip Lenkijos, kur manevro laisvė tokiuose sprendimuose yra kur kas didesnė, galime ir nepasiekti tų tikslų.

REKLAMA
REKLAMA

Ekonomistas perspėja apie didesnę problemą

Jūsų vertinimu, ar tai būtų geri pasiūlymai?

A. Bartkus: Žiūrėkite, atskirkime du dalykus. Yra pagrindinė problema, su kuria susiduriame dabar, ir bendri strateginiai klausimai, susiję su dyzelinu ir apskritai energetika. Šiuo metu, sakyčiau, pagrindinė problema yra nebe kaina, o fizinis kiekio buvimas, nes turime milžinišką riziką, kad tiesiog liksime be degalų.

Pagrindinė Lietuvos naftos gaminių tiekėja yra Saudo Arabija. Lietuva per pirmus šešis šių metų mėnesius buvo importavusi 44 proc. naftos iš Saudo Arabijos, Lenkija – 46 proc. Visą šį tiekimą organizuoja ne „Orlen Lietuva“, o centralizuotai „Orlen“ visai savo grupei, kuri apima Čekiją, Baltijos valstybes ir Lenkiją. Tai yra labai didelis plotas, kurį aptarnauja viena Lenkijos valstybinė įmonė.

Saudo Arabija turi vieną didelę problemą. Per Hormuzo sąsiaurį neišveši, nes jis yra kontroliuojamas iraniečių. Pietinį išėjimą kontroliuoja hučiai. Per Suecą galima eksportuoti, bet nėra ko eksportuoti, nes Rytų–Vakarų naftotiekis yra susprogdintas, susprogdinta siurblinė.

Kiek laiko truks jos remontas, nežinia – galbūt keturias savaites, gal daugiausia aštuonias savaites. Tai mums yra labai ilgas laiko tarpas ir tai yra apytiksliai pusė naftos. Problema ta, kad Saudo Arabija yra ne tik pagrindinis Lenkijos partneris, bet ir labai didelis tiekėjas Japonijai, Pietų Korėjai, Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir dar visai eilei valstybių.

REKLAMA

Tai reiškia, kad jeigu remontas užsitęs arba, atremontavus siurblinę, ji tą pačią dieną ar po kelių dienų bus dar kartą susprogdinta, o tai gali nutikti, nes praėjusią savaitę hučiai dar kartą ten buvo paleidę dronus ir toje vietoje vėl įvyko sprogimai, galime rizikuoti tuo, kad fiziškai naftos neturėsime.

Prancūzija jau šią savaitę išgyvena fizinį naftos gaminių stygių. Daugiau nei 10 proc. degalinių trūksta degalų. Čia ne tik dyzelino klausimas, čia ir benzino klausimas. Trūksta dyzelino, trūksta benzino. Pagrindinis klausimas yra ne tai, kiek tai kainuos, o kad degalų apskritai būtų. Vadinasi, reikia pripažinti, kad klaida buvo padaryta tada, kai pavasarį buvo panaudoti rezervai. Naftos rezervai yra skirti tam laikui, kai fiziškai neturite tiekimo.

Nes jeigu nebus dyzelino, nebus ir maisto. Pirma problema bus tai, kaip aprūpinti žmones maistu ir visu kitu. Tai yra strateginis išteklius. Čia ne šiaip sau žaliųjų puolimo objektas. Tai išteklius, prie kurio mes kol kas esame labai stipriai pririšti. Vadinasi, pirmas dalykas – taupymo mechanizmas.

Visą „Žinių radijo“ laidą rasite čia: 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Hnm
Hnm
2026-10-03 15:18
Keista kad maistas dar nepabrango dėl kuro.
Atsakyti
VLKK
VLKK
2026-10-03 15:21
> Ar mes norime tiesiog atpiginti kuro kainą
Graudu, kai politikieriai taip kalbe. Atpigti arba pabrangti gali konkretus produktas pvz. kuras. Atpigo kuras. Pabrango kuras.

Kainos negali atpigti ar pabrangti, jos gali mazeti, dideti
Atsakyti
As manau
As manau
2026-10-03 16:04
Kalba apie visuomenini transporta ir traukinius mums is rajonu sunku nusigauti i Vilniu kokiu autobusu o jei tyrimas paskirtas 7 val o autobusas tik 10 isvaziuoja is raj i Vilniu kaip mums nusigauti iki jo tai turim senjorai samdyti taksistus o kiek kainuoja as su malonumu ilipciau i Traukini ir vaziuociau bet begiu nera autobusu nera apie ka mes kalbam tai tik didziuju miestu gyventojams padaris nuolaida taip neteisinga
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų