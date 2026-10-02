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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Įvertino situaciją degalinėse – Estijoje dyzelinas net 16 centų pigesnis nei Lietuvoje

2026-10-02 16:20 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-02 16:20
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Degalų kainos Baltijos šalių sostinėse šią besibaigiančią savaitę daugiausia judėjo į viršų, rodo naujausia degalinių tinklo „Circle K“ atlikta palyginamoji analizė

Degalinės Lietuvoje Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (11)

Degalų kainos Baltijos šalių sostinėse šią besibaigiančią savaitę daugiausia judėjo į viršų, rodo naujausia degalinių tinklo „Circle K“ atlikta palyginamoji analizė

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Taline 95 markės benzino vidutinė kaina per savaitę padidėjo 3 centais, 98 markės benzino – 4 centais, o dyzelino – 1,7 cento. Rygoje ir Vilniuje vidutinės benzino kainos pakilo 2 centais. Dyzelino vidutinė kaina Vilniuje taip pat padidėjo 1 centu, tačiau Rygoje ji sumažėjo 6 centais.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

Penktadienį 95 markės benzinas Estijos sostinėje kainavo vidutiniškai 1,949 euro už litrą – 1,6 cento mažiau nei Rygoje ir 4 centais mažiau nei Vilniuje. Vidutinė 98 markės benzino kaina Taline siekė 2,019 euro ir buvo 1,6 cento didesnė nei Rygoje ir 6,9 cento mažesnė nei Vilniuje.

Dyzelinas Taline kainavo vidutiniškai 2,129 euro – 6,4 cento brangiau nei Rygoje, bet 16 centų pigiau nei Vilniuje.

Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos atskirose degalinėse gali skirtis.

 

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