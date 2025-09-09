Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Valstybės biudžeto pajamos šiemet išaugo 7,7 proc.

2025-09-09 07:43 / šaltinis: BNS
2025-09-09 07:43

Valstybės biudžetas (be Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų) per 7 šių metų mėnesius gavo 9,162 mlrd. eurų pajamų – 7,7 proc. (657,4 mln. eurų) daugiau nei prieš metus, arba 59,4 proc. metinio plano, skelbia Finansų ministerija.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

1

Iš mokesčių į valstybės biudžetą sausį-liepą gauta 8,526 mlrd. eurų – 6,3 proc. (506 mln. eurų) daugiau nei pernai sausio–liepos mėnesiais (57,9 proc. metinio plano).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) šiemet gauta 4,087 mlrd. eurų – 8,5 proc. (321,4 mln. eurų) daugiau (59,8 proc. metinio plano), gyventojų pajamų mokesčio (GPM) pajamos augo 14,8 proc. (245,2 mln. eurų) iki 1,898 mlrd. eurų (56 proc. metinio plano), kita jų dalis skiriama savivaldybių biudžetams.  

Akcizų per 7 mėnesius gauta 1,18 mlrd. eurų – 9,5 proc. (102,8 mln. eurų) daugiau nei pernai (54,1 proc. metinio plano). 

Tuo metu iš pelno mokesčio šiemet valstybė gavo 6,7 proc. (76 mln. eurų) mažiau pajamų – 1,057 mlrd. eurų (56,2 proc. metinio plano). 

Kitų pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 636,34 mln. eurų – 31,2 proc. (151,3 mln. eurų) daugiau (90,2 proc. metinio plano), iš jų daugiausia – dividendų – 154,5 mln. eurų (pernai – 150, 5 mln. eurų, 117,4 proc. metinio plano) bei Lietuvos banko pelno įmokos – 130 mln. eurų (atitinkamai 14,4 mln. eurų ir 929 proc.). 

Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų šiemet gauta 1,511 mlrd. eurų (61,8 proc. metinio plano). 

