TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vairuotojams grasina didžiulėmis baudomis – perspėja visus: neatidarykite šių nuorodų

2025-10-15 12:46 / šaltinis: BNS
2025-10-15 12:46

Dalis bedrovės „Unipark“ klientų trečiadienį sulaukė įtartinų SMS žinučių, kuriose, prisidengiant įmonės vardu, prašyta susimokėti už tariamai neapmokėtą automobilių stovėjimą ir grasinta didelėmis baudomis to nepadarius.

Unipark stovėjimo aikštelė BNS Foto

Dalis bedrovės „Unipark“ klientų trečiadienį sulaukė įtartinų SMS žinučių, kuriose, prisidengiant įmonės vardu, prašyta susimokėti už tariamai neapmokėtą automobilių stovėjimą ir grasinta didelėmis baudomis to nepadarius.

0

Kaip ketvirtadienį pranešė bendrovė, šiose žinutėse taip pat pateikta nuoroda į įtartiną internetinį puslapį uniparklit.com/cli5.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Unipark“ pabrėžė, kad įmonė tokio pobūdžio žinučių nesiunčia.

Bendrovės atstovai primygtinai prašo gyventojų nespausti jose pateiktų nuorodų, nesidalyti savo asmens ir kitais duomenimis.

Anot pranešimo, gavus įtartiną žinutę, nereikia reaguoti, negalima spausti jokių jose esančių nuorodų, siūloma iškart ištrinti žinutę.

Apie sukčių ir kitų įtartinų asmenų bandymus pasisavinti asmens ir kitus duomenis, būtina informuoti policijos pareigūnus bendrosios pagalbos telefonu 112.

