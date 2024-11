Užsienio bendrovė Vilniuje steigs dar 100 darbo vietų – moka virš 5,3 tūkst. eurų algą

Beveik prieš metus pradėjusi veikti Lietuvoje „Johnson Matthey“ orientuojasi į globalių finansų, žmogiškųjų išteklių, pirkimų ir IT paslaugų tobulinimą.

„Sodros“ duomenimis, vidutinis darbo užmokestis bendrovės atstovybėje Lietuvoje viršija 5,3 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.

Anot „Johnson Matthey“ vyriausiosios informacinių technologijų vadovės Alexia Aling, naujos „Johnson Matthey Global Business Services“ specialistų pozicijos Lietuvoje bus neatsiejamos nuo kompanijos IT sprendimų inžinerijos ir architektūros grupių veiklų, o Vilniaus biure bus kuriami ir įgyvendinami pažangiausi technologiniai sprendimai.

„Lietuva atliks labai svarbų vaidmenį, siekiant pirmauti skaitmeninių technologijų srityje ir įgyvendinti įmonės tikslus. Taip pat įkursime vidinę akademiją, skirtą IT mokymams, dalijimuisi žiniomis ir naujiems darbo metodams, o Lietuvos komanda reikšmingai prisidės prie šio siekio įgyvendinimo“, – pranešime cituojama A. Aling.

Pasak bendrovės atstovų, Lietuva yra puiki vieta vystyti pasaulinei veiklai dėl talentingų specialistų, įvairių užsienio kalbų mokėjimo ir augančios IT ekosistemos.

„Lietuvoje radome tinkamas sąlygas įdarbinti aukštos kvalifikacijos ir techninių žinių turinčių specialistų, ypač IT, inžinerijos ir finansų srityse. Jų geros anglų kalbos žinios ir kitų kalbų mokėjimas padeda sklandžiai bendradarbiauti ir bendrauti visame pasaulyje“, – sako „Johnson Matthey Global Business Services“ direktorius Mariano Andrade Gonzalez.

„Johnson Matthey“ įdarbins įvairių technologijų specialistus, kurie skatins IT transformaciją ir stiprins IT projektų, inžinerijos ir architektūros specialistų grupes. Daugiausia dėmesio bus skiriama kvalifikuotų duomenų ir programinės įrangos inžinierių, sprendimų architektų, organizacijų išteklių planavimo ekspertų, IT projektų vadovų ir kitų darbuotojų įdarbinimui.

„Džiugu matyti, kad „Johnson Matthey“ sparčiai auga Lietuvoje. Tai ne tik parodo, kaip greitai čia gali įsitvirtinti tarptautinės įmonės, bet ir pabrėžia mūsų talentų galimybes įsitraukti į esminių įmonės transformacijos užduočių vykdymą. Jaučiame stiprų pasitikėjimą būtent iš Lietuvos vystyti esmines „Johnson Matthey“ transformacijos funkcijas“, – pažymi „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius Elijus Čivilis.

Londone įsikūrusi „Johnson Matthey“ yra tarptautinė specializuotų cheminių medžiagų ir tvarių technologijų bendrovė, kurios klientai ir partneriai yra automobilių, cheminių medžiagų ir energetikos rinkose. Bendrovėje dirba daugiau kaip 11 tūkst. darbuotojų 30 pasaulio šalių.